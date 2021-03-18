Перед стартом 10 сезона проекта «Хата на тата», мы решили вспомнить пап из 9 сезона проекта. Героем 2 выпуска 9 сезона проекта «Хата на тата» стал Дмитрий Пахомов — дважды отец, который занимается политикой. Дмитрий утверждает, что все бытовые дела по дому обязана делать жена. Но справился ли он со всеми домашними обязанностями и воспитанием детей в одиночку? Читайте в материале.

Во 2 выпуске «Хата на тата» мы познакомились с папой-депутатом Дмитрием Пахомовым. Как и всякий политик, Дима очень любит давать обещания и не сдерживать свое слово. За десять лет депутатства в Прилуцком горсовете он не сделал ровным счетом ничего, хотя очень любит ругать других политиков. Дима уверен: он не такой, как остальные.

Дмитрий любит говорить, что у него образцовая семья, но его жена только грустно улыбается, слыша эти слова. Каждое утро она встает в 6 часов, чтобы успеть сделать все дела по дому. Муж ей совершенно не помогает, да еще и может придраться, если Таня чуть-чуть задержится с ужином или не погладит ему рубашку. Таня с горечью признает, что политику Дима любит больше, чем свою семью.

Но у него на жизнь грандиозные амбиции — он хочет стать мэром, а Прилуки превратить в «маленький Париж». Все свое время посвящает избирательной кампании и скандалам, ведь уверен: «Для политика плохим пиаром может быть только некролог в газете». Дима тщательно заботится о своей внешности и решает проблемы, как и полагается депутату, за чашечкой кофе.

На предвыборных плакатах и ​​в рекламных роликах он — примерный семьянин, заботливый отец и муж. Однако за дверью квартиры папа не замечает никого, кроме себя. Жена Таня устала ждать, когда пройдут очередные выборы и супруг, наконец, обратит внимание на семью, а красивая картинка с предвыборных плакатов станет реальностью. А еще больше мечтают почувствовать папину любовь 8-летний Марк и 2-летняя Эмилия.

Но во втором выпуске проекта мы убедились, что депутат-белоручка все же осилил женскую работу. Пока жена наслаждалась отдыхом в Карпатах, папа-депутат лез из кожи вон, чтобы справиться не только с графиком мамы, но и с обязательными заданиями. А они были непростыми: научить дочь различать цвета, выучить с сыном стих, отремонтировать все шкафчики в квартире.

В результате, когда Дмитрий встретился с женой, он пообещал ей отказаться от мэрства ради того, чтобы увидеть, как растут его дети. В конце программы семья Пахомовых выиграла 50 тысяч гривен!

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