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«Хата на тата»-10: когда премьера нового сезона

22.01.2021

В марте стартуют премьерные выпуски комедийного реалити «Хата на тата», которое уже 10 лет перевоспитывает ленивых и безответственных пап. Подробнее — далее в материале. 

В новом сезоне, впервые за всю историю существования проекта, два папы вместе останутся на хозяйстве, а две мамы поедут отдыхать. Эта уникальная семья из села Утконосовка Одесской области. Александр и Максим настолько досадили своим женщинам, что их мама и теща Светлана Михайловна вызвала «Хату на тата». Ее дочь Алла и невестка Люба уедут на незабываемый отдых. А мужчины целую неделю будут не только следить за большим хозяйством, работать в теплицах и доить коз, но и заниматься детьми, которых в семье — восемь!  

Смотрите совсем скоро проект «Хата на тата»-10 по субботам!

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