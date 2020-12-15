В субботу, 12 декабря, в 17:00 на телеканале СТБ вышел 7 выпуск 9 сезона проекта «Хата на тата». Новым героем семейного реалити стал Руслан Ковтун ― блогер из Прилук. Как справлялся папа-блогер со сложными задачами мамы? Читайте прямо сейчас!

Героем 7 выпуска стал блогер из Прилук Руслан Ковтун, жизнь которого карантин перевернул с ног на голову. Обычный менеджер по продажам окон с 15-летним стажем Руслан за полгода стал звездой ТикТока Русланиусом. Имея достаточно свободного времени, безработный мужчина каждый свой шаг снимает на камеру. И хотя подписчиков в Русланиуса уже более миллиона, заработка ― ноль. Богатеет папа лишь мыслью, что совсем скоро наступит «эра Русланиуса», когда он станет суперпопулярным миллионером со своими виллами, яхтами, автомобилями.

Жена Надя мечтает, чтобы муж успокоился, начал, наконец, зарабатывать и подавал достойный пример детям. А их в семье четверо! Целыми днями дети вместе с папой снимают видео и проводят время в гаджетах. Пока Русланиус в постоянных поисках нового контента, который зажжет соцсети, жена самостоятельно зарабатывает, тянет на себе огород, дом и детей. За период карантина многодетная мама так устала, что решила срочно обратиться на проект «Хата на тата».

И пока папа снимал ТикТоки, за мамой Надей приехал красивый незнакомец, чтобы забрать ее на отдых. А шокированному Русланиусу принесли конверт с заданиями! По графику мамы с 7 утра до самого вечера отцу нужно было вместо просмотра ТикТока готовить пищу, заниматься уборкой и другими домашними делами, а также воспитанием детей!

Во всех этих делах папа-блогер даже забыл о телефоне и смешных видео! С утра до ночи он возился в огороде и кормил кур! А мама тем временем наслаждалась невероятным отдыхом в славном Львове! Надежду поселили в один из лучших отелей города, сделали макияж, прическу и фотосессию. А также мама попала на обложку модного местного журнала!

Всегда уставшая и бессильная Надежда теперь каталась на спортивной машине и посещала салоны красоты. А Руслан плакал от усталости! Но что он будет делать на третий день проекта, когда папе-блогеру вручат конверт с обязательными заданиями? Смотрите во второй части 7 выпуска шоу «Хата на тата»-9 уже в эту субботу!

Video: Неужели папа-блогер расплакался от кучи работы в 7 выпуске «Хата на тата»-9? В 7 выпуске 9 сезона проекта Хата на тата новым героем стал — Руслан Ковтун ― блогер из Прилук. Справился ли папа с заданиями в 7 выпуске Хата на тата-9?

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