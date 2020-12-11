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Вместо подписчиков ― собственные дети: исправят ли папу-блогера в 7 выпуске «Хата на тата»-9?

11.12.2020

Уже в эту субботу, 12 декабря, в 17:00 на телеканале СТБ выйдет 7 выпуск 9 сезона проекта «Хата на тата». Новым героем семейного реалити станет Руслан Ковтун ― блогер из Прилук.

Героем 7 выпуска станет блогер из Прилук — Руслан Ковтун, жизнь которого карантин перевернул с ног на голову. Обычный менеджер по продажам окон с 15-летним стажем Руслан за полгода стал звездой тиктока Русланиусом. Имея достаточно свободного времени, безработный Руслан каждый свой шаг снимает на камеру. И хотя подписчиков в Русланиуса уже более миллиона, заработка — ноль. Богатеет Руслан лишь мыслью, что совсем скоро наступит «эра Русланиуса», когда он станет суперпопулярным миллионером со своими виллами, яхтами, автомобилями. 

Жена Надя мечтает, чтобы мужчина угомонился, начал, наконец, зарабатывать и подавал достойный пример детям. А их в семье четверо! Целыми днями дети вместе с папой снимают видео и проводят время в гаджетах. Пока Русланиус в постоянных поисках нового контента, который зажжет соцсети, жена самостоятельно зарабатывает, тянет на себе огород, дом и детей. За период карантина многодетная мама так устала, что решила срочно обратиться на проект «Хата на тата».

Video: Вместо подписчиков ― собственные дети: исправят ли папу-блогера в 7 выпуске «Хата на тата»-9?

12 ноября в 17:00 на телеканале СТБ выйдет 7 выпуск 9 сезона проекта Хата на тата. Героем 7 выпуска Хата на тата-9 станет Руслан Ковтун - блогер из Прилук

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