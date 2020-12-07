В субботу, 5 декабря, в 17:00 на телеканале СТБ вышел 6 выпуск 9 сезона проекта «Хата на тата». Новым героем семейного реалити стал Вадим Сливчук ― «Плюшкин» из Одессы. Как справлялся папа-плюшкин со сложными заданиями мамы? Читайте прямо сейчас!

Героем 6-го выпуска «Хата на тата» стал Вадим Сливчук из города Одесса. Впервые за девять сезонов проект исправлял настоящего «Плюшкина»! Вадим работает строителем и весь строительный мусор привозит домой. За 10 лет двор мужчины превратился в свалку. Однако Вадим убеждает: все это ему нужно и, не дай бог, жена хоть что-то выбросит… Более того, он покупает весь этот хлам! Супруга Надежда живет в постоянном ремонте: ей приходится по пять раз мыть пол и сливать унитаз ведерком.

Зато Вадим рассказывает, что совсем скоро у них дома будет ванна с «Писающим мальчиком», колонны, скульптуры, фонтан. Надя же мечтает о чистом дворе и аккуратном ремонте, чтобы дети ― 3-летний Матвей и 8-летний Ярослав ― играли не мусором. Женщине даже стыдно пригласить кого-то в гости.

Уже в начале программы Вадим показал тонны мусора, который, по его словам, можно продать за сотни тысяч гривен! Во дворе мужчины есть все: статуя писающего мальчика, бильярдный стол, старые ванны и даже унитазы! К тому же папа удосужился в первый день проекта привезти домой огромный фонтан! Но это уже не мамины проблемы! За Надей как раз приехал известный врач Валерий Ославский! Он отвез мать двоих детей на отдых в живописные Карпаты!

А папа тем временем получил список дел по дому. С самого утра ему нужно было помыть грязные полы, приготовить завтрак, организовать для одноклассников сына день именинника, сделать с детьми уроки и убрать на улице!

Но настоящий «сюрприз» папу ждал тогда, когда он увидел конверт с обязательными заданиями! За несколько дней Вадиму нужно было научить детей самостоятельно одеваться, устроить Ярослава в хоккейную команду, превратить свой мусор в деньги и сделать маму счастливой!

А жена Надя в этот момент покупала новую одежду вместе с Дмитрием Коляденко! Она отдыхала в Буковеле на массажах, в кафе, а вечером ее на ужин пригласил известный дизайнер! В компании Дмитрия Коляденко под вино и устрицы мама забыла о всех бытовых проблемах и наслаждалась долгожданным отдыхом!На 5 день проекта Вадим все же успел продать барахло со своего двора, которое принесло ему 30 тысяч гривен. В итоге, он встретил свою жену в чистом дворе, с цветами и в новом костюме. В 6 выпуске «Хата на тата»-9 семья Вадима Сливчука выиграла 50 тысяч гривен!

Больше по теме: Звездные папы, с которых хочется брать пример

Video: Как настоящий «Плюшкин» выбрасывал гору хлама в 6 выпуске «Хата на тата»-9? В 6 выпуске 9 сезона проекта Хата на тата новым героем стал — Вадим Сливчук ― плюшкин из Одессы. Справился ли папа с заданиями в 6 выпуске Хата на тата-9?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ