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Исправит ли проект настоящего «Плюшкина» в 6 выпуске «Хата на тата»-9?

04.12.2020

Уже в эту субботу, 5 декабря, в 17:00 на телеканале СТБ выйдет 6 выпуск 9 сезона проекта «Хата на тата». Новым героем семейного реалити станет Вадим Сливчук ― «Плюшкин» из Одессы.

Героем 6-го выпуска станет Вадим Сливчук из города Одесса. Впервые за девять сезонов проект берется исправить настоящего «Плюшкина»! Вадим работает строителем и весь строительный мусор привозит домой. За 10 лет двор мужчины превратился в свалку. Однако Вадим убеждает: все это ему нужно и, не дай бог, жена хоть что-то выбросит… Более того, он покупает весь этот хлам! Супруга Надежда живет в постоянном ремонте: ей приходится по пять раз мыть пол и сливать унитаз ведерком. И это при том, что ее муж — строитель. 

Зато Вадим рассказывает, что совсем скоро у них дома будет ванна с «Писающим мальчиком», колонны, скульптуры, фонтан. Надя же мечтает о чистом дворе и аккуратном ремонте, чтобы дети ― 3-летний Матвей и 8-летний Ярослав ― играли не мусором. Женщине даже стыдно пригласить кого-то в гости. Сделает ли Вадим назло жене ванну с «Писающим мальчиком»? Но самое главное, сможет ли одесский «Плюшкин» распрощаться с мусором, который он собирал в течение 10 лет?  

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Video: Исправит ли проект настоящего «Плюшкина» в 6 выпуске «Хата на тата»-9?

5 ноября в 17:00 на телеканале СТБ выйдет 6 выпуск 9 сезона проекта Хата на тата. Героем 6 выпуска Хата на тата-9 станет Вадим Сливчук – плюшкин из Одессы

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