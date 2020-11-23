Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvaGF0YW5hdGF0YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+

Как «крутой рэпер» мыл туалеты и менял подгузники в 5 выпуске «Хата на тата»-9?

23.11.2020

В субботу, 21 ноября, в 17:00 на телеканале СТБ вышел 5 выпуск 9 сезона проекта «Хата на тата». Новым героем семейного реалити стал Марк Чайковский ―  «крутой пацан» из Черкасс. Как справлялся папа-рэпер со сложными заданиями мамы? Читайте прямо сейчас!

Героем 5 выпуска проекта «Хата на тата» стал Марк Чайковский из города Черкассы. Молодой папа сам себя называет «крутым пацаном», своей семьей считает братву с района, а все жизненные вопросы решает «по-пацански». Нестандартное ремесло позволяет Марку выделяться из толпы и пользоваться авторитетом среди местного контингента: «Я не обычный пацан, я отвечаю за головы пацанов». Без папы, и правда, ни один волос не упадет с головы братвы, так как работает он барбером. А в свободное от работы время рассекает по району в компании «пацанов». 

Дома папу ждут 6-летний сын Марк, 2-летний Николас и жена Виктория, которая сама тянет весь быт на хрупких плечах. В домашних делах и воспитании детей он не участвует принципиально, так как «не пацанское это дело». В ответ на любую просьбу жены о помощи Марк и дома устраивает «разборки». Тем не менее, Виктория не теряет надежды перевоспитать безответственного папу: «Он ведь не пацан, он муж и отец!». 

Но вот незадача ― за мамой приехал известный шоумен Дмитрий Коляденко! Папа хотел сделать рекламу для своего барбершопа и предложил звезде подстричь бороду в его салоне! После стрижки мама уехала на отдых, а муж накормил детей домашними пельменями и отправился на рэп-батл. Именно там папа испытал больше всего эмоций! После победы в батле папе вынесли конверт с графиком мамы! В 7 утра Марк уже должен готовить завтрак для своих детей, но в этот же день он танцевал с детьми до 2 часов ночи!

С самого утра на папу навалилось множество заданий по дому: уборка, приготовление завтрака, прогулка с детьми. А вот мама в этот момент отдыхала в прекрасных Карпатах! Дома папу ждал еще один неприятный сюрприз ― обязательные задания! Крутой пацан Марк с утра до ночи клеил обои, готовился с сыном к соревнованиям, отрабатывал волонтером в детском доме и организовывал собственную свадьбу! 

Оказывается, у Марка и Виктории до сих пор не было церемонии бракосочетания! Поэтому на 5-й день проекта Марк покупал кольца и готовился к особенному празднику. Муж в одиночку выбирал платье для жены, ресторан для торжества и одевал детей. В итоге, Марк осознал свои ошибки, сделал душевный праздник и получил выигрыш ― 50 тысяч гривен на свадебное путешествие! 

Больше по теме: Звездные папы, с которых хочется брать пример

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить