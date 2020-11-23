В субботу, 21 ноября, в 17:00 на телеканале СТБ вышел 5 выпуск 9 сезона проекта «Хата на тата». Новым героем семейного реалити стал Марк Чайковский ― «крутой пацан» из Черкасс. Как справлялся папа-рэпер со сложными заданиями мамы? Читайте прямо сейчас!

Героем 5 выпуска проекта «Хата на тата» стал Марк Чайковский из города Черкассы. Молодой папа сам себя называет «крутым пацаном», своей семьей считает братву с района, а все жизненные вопросы решает «по-пацански». Нестандартное ремесло позволяет Марку выделяться из толпы и пользоваться авторитетом среди местного контингента: «Я не обычный пацан, я отвечаю за головы пацанов». Без папы, и правда, ни один волос не упадет с головы братвы, так как работает он барбером. А в свободное от работы время рассекает по району в компании «пацанов».

Дома папу ждут 6-летний сын Марк, 2-летний Николас и жена Виктория, которая сама тянет весь быт на хрупких плечах. В домашних делах и воспитании детей он не участвует принципиально, так как «не пацанское это дело». В ответ на любую просьбу жены о помощи Марк и дома устраивает «разборки». Тем не менее, Виктория не теряет надежды перевоспитать безответственного папу: «Он ведь не пацан, он муж и отец!».

Но вот незадача ― за мамой приехал известный шоумен Дмитрий Коляденко! Папа хотел сделать рекламу для своего барбершопа и предложил звезде подстричь бороду в его салоне! После стрижки мама уехала на отдых, а муж накормил детей домашними пельменями и отправился на рэп-батл. Именно там папа испытал больше всего эмоций! После победы в батле папе вынесли конверт с графиком мамы! В 7 утра Марк уже должен готовить завтрак для своих детей, но в этот же день он танцевал с детьми до 2 часов ночи!

С самого утра на папу навалилось множество заданий по дому: уборка, приготовление завтрака, прогулка с детьми. А вот мама в этот момент отдыхала в прекрасных Карпатах! Дома папу ждал еще один неприятный сюрприз ― обязательные задания! Крутой пацан Марк с утра до ночи клеил обои, готовился с сыном к соревнованиям, отрабатывал волонтером в детском доме и организовывал собственную свадьбу!

Оказывается, у Марка и Виктории до сих пор не было церемонии бракосочетания! Поэтому на 5-й день проекта Марк покупал кольца и готовился к особенному празднику. Муж в одиночку выбирал платье для жены, ресторан для торжества и одевал детей. В итоге, Марк осознал свои ошибки, сделал душевный праздник и получил выигрыш ― 50 тысяч гривен на свадебное путешествие!

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