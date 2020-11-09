В субботу, 7 ноября, в 17:00 на телеканале СТБ вышел 3 выпуск 9 сезона проекта «Хата на тата». Новым героем семейного реалити стал Олег Телятник ― актер из Черкасс. Уже сейчас в сетях активно обсуждают жизнь семьи Телятников. Что именно стало причиной бурных обсуждений? Читайте прямо сейчас!

Олег Телятник уже 20 лет посвящает жизнь сцене и актерской деятельности. В его арсенале множество ролей в спектаклях для детей. Но больше всего Олег гордится ролью масленка. Он уверен, что по мастерству не уступает Брюсу Уиллису в «Крепком орешке»! Дома герой ведет себя, как голливудская звезда. Как говорит сам Олег, ему нужен особый уход. Он ― человек творческий и не замечает никого, кроме себя. Постоянно говорит о том, каково это ― быть актером. Но знает ли он, что такое быть мужем и отцом?

Жена Олега Надя в 3 выпуске проекта «Хата на тата»-9 откровенно рассказывает о совместном быте с творческим человеком. В свободное от спектаклей время Олег предпочитает лежать и отдыхать или готовиться к следующему выступлению. Даже во время строгого карантина, когда театры не работали, он не стал помогать жене с работой по дому. Вместо этого Олег создал свой видеоблог!

Жена для него ― и личный стилист, и парикмахер, и косметолог, и швея. Папа хочет быть селебрити и для своих трех сыновей. Постоянно Олег занят только собой. А вот жена о времени на себя может только мечтать. Поэтому на этой неделе папа-актер остался дома один с детьми и на себе почувствовал, как несладка работа по хозяйству.

В театр Олега устроил по блату кум семьи. Но во время карантина герою пришлось не только отказаться от театральной работы, а и остаться дома одному с детьми! Однако даже в условиях полного домашнего хаоса Олег начал вести собственный видеоблог! А вот мама успела за эту неделю не только отдохнуть на побережье Черного моря, но и встретиться с известными украинскими дизайнерами и открыть собственную выставку фотографий в самой престижной галерее Одессы!

Поняв, как трудно без поддержки жены, Олег начал выполнять обязательные задания и поставил работу над видеоблогом на паузу. Ему пришлось собрать урожай, сшить платье и устроить лучший день рождения сыну. Но справится ли он с остальными заданиями? Узнайте во 2 части 3 выпуска шоу «Хата на тата» уже в субботу, 14 ноября, на телеканале СТБ!

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