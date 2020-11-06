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Справится ли папа-селебрити с домашними обязанностями в 3 выпуске «Хата на тата»-9?

06.11.2020

Уже в эту субботу, 7 ноября, в 17:00  на телеканале СТБ выйдет 3 выпуск 9 сезона проекта «Хата на тата». Новым героем семейного реалити станет Олег Телятник –  актер из Черкасс.

Папа Олег Телятник уже 20 лет посвящает жизнь сцене и актерской деятельности. В его арсенале множество ролей в спектаклях для детей. Больше всего Олег гордится ролью масленка. Он уверен, что по мастерству не уступает Брюсу Уиллису в «Крепком орешке»! Дома герой ведет себя, как голливудская звезда. Как говорит сам Олег, ему требуется особый уход. 

Супруга для него – и личный стилист, и парикмахер, и косметолог, и швея. Папа хочет быть селебрити и для своих троих сыновей. Все время Олег занят только собой. А вот его жена о времени на себя может только мечтать. Исправит это «Хата на тата»! Папа-актер останется дома сам с детьми и на себе ощутит, как несладка работа по хозяйству. Справится ли он с домашними обязанностями и пересмотрит ли свои взгляды на жизнь? 

Video: Справится ли папа-селебрити с домашними обязанностями в 3 выпуске «Хата на тата»-9?

7 ноября в 17:00 на телеканале СТБ выйдет 3 выпуск 9 сезона проекта Хата на тата. Героем 3 выпуска Хата на тата-9 станет папа-селебрити из Черкасс Олег Телятник

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