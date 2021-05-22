Сьогодні відбудеться фінал 65-го пісенного конкурсу Євробачення в Роттердамі, і гурт Go_A готовий вдруге запалити Європу та поШУМіти у фіналі на повну! Відео із виступом наших представників на YouTube четвертий день поспіль утримує перше місце в трендах YouTube та вже набрало 5,7 мільйона переглядів. Сьогодні о 22:00 в ефірах телеканалів СТБ і UА: Перший, а також на сайті СТБ, дивіться фінал конкурсу Євробачення 2021.

І сьогодні вийшов останній випуск спецпроєкту телеканалу СТБ про пісенний конкурс Євробачення 2021. Його ведучим став теле- і радіожурналіст, який понад 12 років висвітлює Євробачення, Володимир Бірюков.

У дванадцятому, фінальному, випуску українські артисти зібралися разом, щоб підтримати своїх представників на Євробаченні-2021 та висловити гурту Go_A найщиріші слова підтримки, які для них зараз так важливі. Руслана, KADNAY, Alyosha, LAUD, Vera Kekelia, Jerry Heil, KHAYAT, Еліна Іващенко, Ivan NAVI, Віталій Дроздов, Злата Огнєвіч, Марія Яремчук, Джамала та Сергій Притула поділилися своїми враженнями від запального виступу гурту в першому півфіналі та побажали успіху представникам від України у фіналі.

Євробачення 2021. Фінал – трансляція Євробачення онлайн на СТБ