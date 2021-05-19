Стартував 65-й пісенний конкурс Євробачення в Роттердамі! 18 травня в ефірах телеканалів СТБ і UΛ: Перший відбувся перший півфінал, у якому ШУМів представник України. За результатами голосування гурт Go_A пройшов до фіналу Євробачення-2021, який відбудеться 22 травня.

До грандіозного шоу телеканал СТБ підготував на своїх диджитальних сторінках спецпроєкт про пісенний конкурс Євробачення 2021. Його ведучим став теле- і радіожурналіст, який понад 12 років висвітлює Євробачення, Володимир Бірюков.

У дев’ятому випуску Володимир розпитав конкурсантів Євробачення-2021 про їхні нові таланти, які вони виявили в собі в період карантину. Вступ до університету, отримання водійських прав, тренування фізичного балансу, вивчення назв птахів і нове вміння шепотіти – хто та якими карантинними досягненнями може похизуватися, дивіться в дев’ятому випуску спецпроєкту СТБ про пісенний конкурс Євробачення 2021 з Володимиром Бірюковим.