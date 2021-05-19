Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Спецпроєкт #Євробачення: учасники пісенного конкурсу про свої карантинні таланти

Дивитись онлайн Євробачення 2021 - інтерв’ю з учасниками пісенного конкурсу про свої карантинні таланти в рамках спецпроєкту СТБ до пісенного конкурсу Євробачення 2021 (ефір від 17 травня 2021)
Дивіться також
Выпуск Эксклюзив 2021 |18.05.2021| 2021
Спецпроєкт #Євробачення: інтерв’ю з учасниками першого півфіналу пісенного конкурсу...
Выпуск Эксклюзив 2021 |17.05.2021| 2021
Спецпроєкт #Євробачення: реакція зірок України на пісню гурту Go_A Шум...
Спецпроєкт #Євробачення |16.05.2021| 2021
Спецпроєкт #Євробачення: інтерв’ю Катерини Павленко...
Спецпроєкт #Євробачення |15.05.2021| 2021
Спецпроєкт #Євробачення: підготовка країн до пісенного конкурсу в умовах пандемії...
Спецпроєкт #Євробачення |14.05.2021| 2021
Спецпроєкт #Євробачення: реакція конкурсантів Євробачення 2021 на пісню Шум...
Спецпроєкт #Євробачення |13.05.2021| 2021
Спецпроєкт #Євробачення: онлайн інтерв’ю з Костянтином Томільченком, Олександром Братковсь...
  • Євробачення 2021
  • 2021
  • Спецпроєкт #Євробачення: учасники пісенного конкурсу про свої карантинні таланти
Выпуск Эксклюзив 2021 | 19.05.2021 | 2021

Стартував 65-й пісенний конкурс Євробачення в Роттердамі! 18 травня в ефірах телеканалів СТБ і UΛ: Перший відбувся перший півфінал, у якому ШУМів представник України. За результатами голосування гурт Go_A пройшов до фіналу Євробачення-2021, який відбудеться 22 травня.

До грандіозного шоу телеканал СТБ підготував на своїх диджитальних сторінках спецпроєкт про пісенний конкурс Євробачення 2021. Його ведучим став теле- і радіожурналіст, який понад 12 років висвітлює Євробачення, Володимир Бірюков.

У дев’ятому випуску Володимир розпитав конкурсантів Євробачення-2021 про їхні нові таланти, які вони виявили в собі в період карантину. Вступ до університету, отримання водійських прав, тренування фізичного балансу, вивчення назв птахів і нове вміння шепотіти –  хто та якими карантинними досягненнями може похизуватися, дивіться в дев’ятому випуску спецпроєкту СТБ про пісенний конкурс Євробачення 2021 з Володимиром Бірюковим.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати