Уже завтра, 18 травня, в ефірах телеканалів СТБ і UA: Перший ми побачимо перший півфінал, у якому поШУМить представник України, переможець Національного відбору-2020 гурт Gо_А. До грандіозного шоу телеканал СТБ підготував на своїх диджитальних сторінках спецпроєкт про пісенний конкурс Євробачення 2021. Його ведучим став теле- і радіожурналіст, який понад 12 років висвітлює Євробачення, Володимир Бірюков.

У сьомому випуску Володимир вийшов на зв’язок із відомими українськими артистами, щоб дізнатися їхні враження про пісню Шум і представників від України на Євробаченні-2021 гурт Go_A. Злата Огнєвіч та Марія Яремчук, учасники Нацвідбору Еліна Іващенко та KHAYAT, суддя Нацвідбору Віталій Дроздов і ведучий Сергій Притула розповіли, чому вважають пісню Шум унікальною та чи має вона шанси на перемогу. Не пропустіть подробиці – дивіться онлайн спецпроєкт СТБ про пісенний конкурс Євробачення 2021 з Володимиром Бірюковим.