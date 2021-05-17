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Video: Спецпроєкт #Євробачення: реакція зірок України на пісню гурту Go_A Шум

Дивитись онлайн Євробачення 2021 - реакція зірок України на пісню гурту Go_A Шум в рамках спецпроєкту СТБ до пісенного конкурсу Євробачення 2021 (ефір від 17 травня 2021)
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Выпуск Эксклюзив 2021 | 17.05.2021 | 2021

Уже завтра, 18 травня, в ефірах телеканалів СТБ і UA: Перший ми побачимо перший півфінал, у якому поШУМить представник України, переможець Національного відбору-2020 гурт Gо_А. До грандіозного шоу телеканал СТБ підготував на своїх диджитальних сторінках спецпроєкт про пісенний конкурс Євробачення 2021. Його ведучим став теле- і радіожурналіст, який понад 12 років висвітлює Євробачення, Володимир Бірюков.

 

У сьомому випуску Володимир вийшов на зв’язок із відомими українськими артистами, щоб дізнатися їхні враження про пісню Шум і представників від України на Євробаченні-2021 гурт Go_A. Злата Огнєвіч та Марія Яремчук, учасники Нацвідбору Еліна Іващенко та KHAYAT, суддя Нацвідбору Віталій Дроздов і ведучий Сергій Притула розповіли, чому вважають пісню Шум унікальною та чи має вона шанси на перемогу. Не пропустіть подробиці – дивіться онлайн спецпроєкт СТБ про пісенний конкурс Євробачення 2021 з Володимиром Бірюковим.

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