До грандіозного шоу телеканал СТБ підготував на своїх диджитальних сторінках спецпроєкт про пісенний конкурс Євробачення 2021. Його ведучим став теле- і радіожурналіст, який понад 12 років висвітлює Євробачення, Володимир Бірюков.

У четвертому випуску Володимир вийшов на зв’язок з іншими учасниками пісенного конкурсу Євробачення 2021 та розпитав у них про враження від пісні Шум українського представника, гурту Gо_А. Чи зацінила Європа пісню повністю українською мовою з народними мотивами нашої країни? Чи змогли вони зрозуміти основну ідею пісні? Та хто з інших представників ще з минулого року є фанатом вокальних здібностей Катерини?

Дивіться четвертий випуск спецпроєкту телеканалу СТБ про пісенний конкурс Євробачення 2021 з Володимиром Бірюковим.