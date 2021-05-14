Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Спецпроєкт #Євробачення: реакція конкурсантів Євробачення 2021 на пісню Шум

Дивитись онлайн Євробачення 2021 - інтерв'ю з конкурсантами в рамках спецпроєкту СТБ до пісенного конкурсу Євробачення 2021 (ефір від 14 травня 2021)
Дивіться також
Спецпроєкт #Євробачення |13.05.2021| 2021
Спецпроєкт #Євробачення: онлайн інтерв’ю з Костянтином Томільченком, Олександром Братковсь...
Спецпроєкт #Євробачення |12.05.2021| 2021
Спецпроєкт #Євробачення: онлайн інтерв’ю з Наталею Франчук і Стейном Смулдерсом...
Спецпроєкт #Євробачення |11.05.2021| 2021
Спецпроєкт #Євробачення: онлайн інтерв’ю з гуртом Go_A ...
Випуск 3 |Часть 11 |22.02.2020
Підсумки голосування: відбір на Євробачення 2020 фінал від 22.02.2020...
Випуск 3 |Часть 10 |22.02.2020| Нацвідбір 2020
Виступ ТІНИ КАРОЛЬ: відбір на Євробачення 2020 фінал від 22.02.2020...
Випуск 3 |Часть 9 |22.02.2020
Виступ JAMALA з ALYONA ALYONA: відбір на Євробачення 2020 фінал від 22.02.2020...
  • Євробачення 2021
  • 2021
  • Спецпроєкт #Євробачення: реакція конкурсантів Євробачення 2021 на пісню Шум
Спецпроєкт #Євробачення | 14.05.2021 | 2021

До грандіозного шоу телеканал СТБ підготував на своїх диджитальних сторінках спецпроєкт про пісенний конкурс Євробачення 2021. Його ведучим став теле- і радіожурналіст, який понад 12 років висвітлює Євробачення, Володимир Бірюков.

У четвертому випуску Володимир вийшов на зв’язок з іншими учасниками пісенного конкурсу Євробачення 2021 та розпитав у них про враження від пісні Шум українського представника, гурту Gо_А. Чи зацінила Європа пісню повністю українською мовою з народними мотивами нашої країни? Чи змогли вони зрозуміти основну ідею пісні? Та хто з інших представників ще з минулого року є фанатом вокальних здібностей Катерини?

Дивіться четвертий випуск спецпроєкту телеканалу СТБ про пісенний конкурс Євробачення 2021 з Володимиром Бірюковим.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати