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Video: Спецпроєкт #Євробачення: підготовка країн до пісенного конкурсу в умовах пандемії

Дивитись онлайн Євробачення 2021 - інтерв'ю з конкурсантами в рамках спецпроєкту СТБ до пісенного конкурсу Євробачення 2021 (ефір від 15 травня 2021)
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Спецпроєкт #Євробачення | 15.05.2021 | 2021

До грандіозного шоу телеканал СТБ підготував на своїх диджитальних сторінках спецпроєкт про пісенний конкурс Євробачення 2021. Його ведучим став теле- і радіожурналіст, який понад 12 років висвітлює Євробачення, Володимир Бірюков.

У п’ятому випуску Володимир знову зідзвонився з учасниками пісенного конкурсу Євробачення 2021, щоб розпитати, як вони готувалися до конкурсу в умовах карантину та чим займалися на локдауні. Хтось із них випустився зі школи та відкрив себе з нового боку, інші встигли створити нові альбоми та лише обирають зручний час випустити їх.

Як карантин вплинув на представників із різних країн на Євробаченні 2021? Дивіться п’ятий випуск спецпроєкту телеканалу СТБ про пісенний конкурс Євробачення 2021 з Володимиром Бірюковим.

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