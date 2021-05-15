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До грандіозного шоу телеканал СТБ підготував на своїх диджитальних сторінках спецпроєкт про пісенний конкурс Євробачення 2021. Його ведучим став теле- і радіожурналіст, який понад 12 років висвітлює Євробачення, Володимир Бірюков.
У п’ятому випуску Володимир знову зідзвонився з учасниками пісенного конкурсу Євробачення 2021, щоб розпитати, як вони готувалися до конкурсу в умовах карантину та чим займалися на локдауні. Хтось із них випустився зі школи та відкрив себе з нового боку, інші встигли створити нові альбоми та лише обирають зручний час випустити їх.
Як карантин вплинув на представників із різних країн на Євробаченні 2021? Дивіться п’ятий випуск спецпроєкту телеканалу СТБ про пісенний конкурс Євробачення 2021 з Володимиром Бірюковим.