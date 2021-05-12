До грандіозного шоу телеканал СТБ підготував на своїх диджитальних сторінках спецпроєкт про пісенний конкурс Євробачення 2021. Його ведучим став теле- і радіожурналіст, який понад 12 років висвітлює Євробачення, Володимир Бірюков.

У другому випуску Володимир поговорив із Наталією Франчук, креативним продюсером Національного відбору на Євробачення (СТБ), і Стейном Смулдерсом, менеджером YouTube-каналу Євробачення. В ексклюзивному інтерв’ю Наталія розповіла, чим телеканал СТБ допомагає гурту Go_A у підготовці до конкурсу, яким буде резервне відео та на що робили акцент у постановці виступу. А Стейн Смулдерс поділився своїми враженнями від представників від України, розповів, на якому етапі перебуває підготовка сцени Євробачення-2021 та які сюрпризи чекають на єврофанів цього року.

Що таке резервне відео? Для чого його знімають усі країни-учасники? Та який вигляд матиме українське резервне відео? Дивіться другий випуск спецпроєкту телеканалу СТБ про пісенний конкурс Євробачення 2021 з Володимиром Бірюковим.