До грандіозного шоу телеканал СТБ підготував на своїх диджитальних сторінках спецпроєкт про конкурс Євробачення 2021. Його ведучим став теле- і радіожурналіст, який понад 12 років висвітлює Євробачення, Володимир Бірюков.

У третьому випуску Володимир зазирнув за куліси створення резервного відео гурту Gо_А та поспілкувався із постановниками Костянтином Томільченком та Олександром Братковським про ідею номеру, складності, які виникали під час знімань, і чому до виступу вирішили додати танцівників. А після зі стилістом Дмитром Курятою, який створив образи для гурту Gо_А минулого року та працює з ними й зараз, роздивився костюми кожного з учасників гурту на пісенний конкурс Євробачення 2021 й розпитав його про те, що надихнуло на створення настільки сучасних костюмів з українськими мотивами.

Чи відрізнятиметься резервне відео від виступу на сцені? Чому стиліст декілька разів перероблював ескізи? Та які елементи доповнюватимуть костюм солістки Каті? Дивіться третій випуск спецпроєкту телеканалу СТБ про пісенний конкурс Євробачення 2021 з Володимиром Бірюковим