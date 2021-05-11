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Video: Спецпроєкт #Євробачення: онлайн інтерв’ю з гуртом Go_A 

Дивитись онлайн Євробачення 2021 - інтерв'ю з гуртом Go_A в рамках спецпроєкту СТБ до пісенного конкурсу Євробачення 2021 (ефір від 11 травня 2021)
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Спецпроєкт #Євробачення | 11.05.2021 | 2021

До грандіозного шоу телеканал СТБ підготував на своїх диджитальних сторінках спецпроєкт про пісенний конкурс Євробачення 2021. Його ведучим став теле- і радіожурналіст, який понад 12 років висвітлює Євробачення, Володимир Бірюков.

Перший випуск присвячений гурту Gо_A та пісні «Шум». В ексклюзивному інтерв’ю артисти розказали, як пройшов їхній рік на карантині та як створювалася пісня, що вже ШУМить на всю Європу. З ким із учасників цьогорічного Євробачення встиг подружитися гурт, що їм пишуть фанати в соцмережах, скільки було витрачено на знімання першої версії кліпу та про що, усе ж таки, пісня «Шум» – про кохання, Чорнобиль чи «конопелечки»…

Як відбувалася підготовка Gо_A до конкурсу, навіщо довелося знімати резервне відео і як створювалися костюми й постановка, дивіться про це у першому випуску спецпроєкту телеканалу СТБ про конкурс Євробачення 2021 з Володимиром Бірюковим.

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