До грандіозного шоу телеканал СТБ підготував на своїх диджитальних сторінках спецпроєкт про пісенний конкурс Євробачення 2021. Його ведучим став теле- і радіожурналіст, який понад 12 років висвітлює Євробачення, Володимир Бірюков.

Перший випуск присвячений гурту Gо_A та пісні «Шум». В ексклюзивному інтерв’ю артисти розказали, як пройшов їхній рік на карантині та як створювалася пісня, що вже ШУМить на всю Європу. З ким із учасників цьогорічного Євробачення встиг подружитися гурт, що їм пишуть фанати в соцмережах, скільки було витрачено на знімання першої версії кліпу та про що, усе ж таки, пісня «Шум» – про кохання, Чорнобиль чи «конопелечки»…

Як відбувалася підготовка Gо_A до конкурсу, навіщо довелося знімати резервне відео і як створювалися костюми й постановка, дивіться про це у першому випуску спецпроєкту телеканалу СТБ про конкурс Євробачення 2021 з Володимиром Бірюковим.