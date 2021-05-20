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Video: Спецпроєкт #Євробачення: інтерв’ю з учасниками другого півфіналу пісенного конкурсу

Дивитись онлайн Євробачення 2021 - інтерв’ю з учасниками другого півфіналу пісенного конкурсу в рамках спецпроєкту СТБ до пісенного конкурсу Євробачення 2021 (ефір від 20 травня 2021)
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Выпуск Эксклюзив 2021 | 20.05.2021 | 2021

Сьогодні стартує другий півфінал 65 пісенного конкурсу Євробачення! Уже о 22:00 в ефірах телеканалів СТБ і UΛ: Перший ми побачимо другий півфінал. До грандіозного шоу телеканал СТБ підготував на своїх диджитальних сторінках спецпроєкт про пісенний конкурс Євробачення 2021. Його ведучим став теле- і радіожурналіст, який понад 12 років висвітлює Євробачення, Володимир Бірюков.

У десятому випуску ви маєте можливість познайомитися ближче з учасниками другого півфіналу Євробачення 2021, що відбудеться вже сьогодні у Роттердамі. Представники Польщі, Греції, Латвії, Сан-Маріно, Чехії, Албанії, Швейцарії, Ісландії та Молдови розповіли, про що їхні пісні для Євробачення-2021 та який меседж вони хочуть передати за 3 хвилини виступу. Хто у композиції переказуватиме своє життя, а хто створив свою пісню лише заради веселощів, дивіться в десятому випуску спецпроєкту СТБ про пісенний конкурс Євробачення 2021 з Володимиром Бірюковим.

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