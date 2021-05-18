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Video: Спецпроєкт #Євробачення: інтерв’ю з учасниками першого півфіналу пісенного конкурсу

Дивитись онлайн Євробачення 2021 - інтерв’ю з учасниками першого півфіналу пісенного конкурсу в рамках спецпроєкту СТБ до пісенного конкурсу Євробачення 2021 (ефір від 17 травня 2021)
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Сьогодні стартує 65-й пісенний конкурс Євробачення! Уже о 22:00 в ефірах телеканалів СТБ і UΛ: Перший ми побачимо перший півфінал, у якому поШУМить представник України, переможець Національного відбору-2020 гурт Go_A. До грандіозного шоу телеканал СТБ підготував на своїх диджитальних сторінках спецпроєкт про пісенний конкурс Євробачення 2021. Його ведучим став теле- і радіожурналіст, який понад 12 років висвітлює Євробачення, Володимир Бірюков.

У восьмому випуску ви маєте можливість познайомитися ближче з учасниками першого півфіналу Євробачення, що відбудеться вже сьогодні у Роттердамі. Представники Азербайджану, Бельгії, Ізраїлю, Кіпру, Литви, Мальти та Швеції розказали про ідею своїх пісень та їхній головний меседж. Про що співатимуть конкурсанти пісенного конкурсу Євробачення 2021 у першому півфіналі, дивіться в восьмому випуску спецпроєкту СТБ про пісенний конкурс Євробачення 2021 з Володимиром Бірюковим.

Євробачення 2021 – дивитись онлайн перший півфінал 18 травня 2021

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