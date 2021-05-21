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Video: Спецпроєкт #Євробачення: інтерв’ю з іноземними журналістами

Дивитись онлайн Євробачення 2021 - інтерв’ю з іноземними журналістами в рамках спецпроєкту СТБ до пісенного конкурсу Євробачення 2021 (ефір від 20 травня 2021)
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Стартував 65-й пісенний конкурс Євробачення в Роттердамі. У першому півфіналі гурт Go_A запалив Європу та пройшов у фінал! Відео із виступом наших представників на YouTube вже набрав 5,3 мільйона переглядів. 22 травня в ефірах телеканалів СТБ і 

UΛ: Перший, а також на сайті СТБ, відбудеться фінал конкурсу.

До грандіозного шоу телеканал СТБ підготував на своїх диджитальних сторінках спецпроєкт про пісенний конкурс Євробачення 2021. Його ведучим став теле- і радіожурналіст, який понад 12 років висвітлює Євробачення, Володимир Бірюков.

В одинадцятому випуску Володимир вийшов на зв’язок з іноземними журналістами Євробачення, щоб розпитати в них про їхні враження від Євробачення та Нацвідбору, представника України та пісню Шум. Чи це добре, коли на Євробаченні виступають з етнічною піснею рідною мовою, та які шанси в України на перемогу, дізнайтеся в одинадцятому випуску спецпроєкту СТБ про пісенний конкурс Євробачення 2021 з Володимиром Бірюковим.

Не пропустіть 22 травня о 22:00 фінал грандіозного пісенного конкурсу Євробачення в ефірах телеканалів СТБ і UΛ: Перший, а також на сайті СТБ. В ефірі СТБ уже за доброю традицією трансляцію конкурсу коментує Сергій Притула.

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