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Video: Спецпроєкт #Євробачення: інтерв’ю Катерини Павленко

Дивитись онлайн Євробачення 2021 - інтерв'ю Катерини Павленко в рамках спецпроєкту СТБ до пісенного конкурсу Євробачення 2021 (ефір від 16 травня 2021)
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До грандіозного шоу телеканал СТБ підготував на своїх диджитальних сторінках спецпроєкт про пісенний конкурс Євробачення 2021. Його ведучим став теле- і радіожурналіст, який понад 12 років висвітлює Євробачення, Володимир Бірюков.

У шостому випуску Володимир зідзвонився з солісткою гурту Go_A Катериною Павленко, щоб розпитати її про підготовку до конкурсу, щоденні репетиції та її самопочуття.

Як Роттердам зустрів гурт Go_A? Дивіться у шостому випуску спецпроєкту телеканалу СТБ про пісенний конкурс Євробачення 2021 з Володимиром Бірюковим.

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