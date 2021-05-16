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До грандіозного шоу телеканал СТБ підготував на своїх диджитальних сторінках спецпроєкт про пісенний конкурс Євробачення 2021. Його ведучим став теле- і радіожурналіст, який понад 12 років висвітлює Євробачення, Володимир Бірюков.
У шостому випуску Володимир зідзвонився з солісткою гурту Go_A Катериною Павленко, щоб розпитати її про підготовку до конкурсу, щоденні репетиції та її самопочуття.
Як Роттердам зустрів гурт Go_A? Дивіться у шостому випуску спецпроєкту телеканалу СТБ про пісенний конкурс Євробачення 2021 з Володимиром Бірюковим.