Кіпр бере участь в міжнародному конкурсі Євробачення з 1981-го року! Елені Фурейра подарувала Кіпру 2-е місце в 2018 році, що стало кращим результатом Кіпру на сьогоднішній день. Але які ще виступи Кіпру здивували європейських глядачів? Дізнайтеся просто зараз!

Kristian Kostov – «Fuego» (2018, 2 місце)

Крістіан виступила в першому півфіналі 8 травня 2018 року, зуміла вийти у фінал, і, отримавши найбільшу кількість балів, посіла друге місце в підсумковій таблиці, поступившись ізраїльській співачці Нетте Барзілай. Незабаром після успіху на Євробаченні вона оголосила, що підписала контракт з американською музичною компанією Sony Music і почала підготовку до міжнародного турне «Eleni Foureira Summer Tour» з першою зупинкою в Мадриді і пізніше в інших містах і країнах, таких як Лондон, Барселона, Мальта, Тирана, Ібіца, Стокгольм, Румунія і Амстердам.

Більше на тему: Євробачення-2021: учасниця від Кіпру Elena Tsagrinou з піснею «El Diablo»

Tamta – «Replay» (2019, 13 місце)

У червні 2008 року Тамта в інтерв’ю сказала, що хотіла б взяти участь в конкурсі Євробачення. Грецькі ЗМІ почали вимагати, щоб Тамта представляла Грецію на Євробачення-2009. Але чутки не виправдалися, і на конкурс поїхав Сакіс Рувас. А в грудні 2018 року Тамта була оголошена представником Кіпру на конкурсі пісні Євробачення-2019 в Ізраїлі.

Ivi Adamou – «La La Love» (2012, 16 місце)

У 2011, після перемоги на конкурсі «Perfomance», співачка отримала можливість представити свою країну на черговому музичному конкурсі пісні Євробачення, який пройшов в столиці Азербайджану Баку. У першому півфіналі зайняла 7 місце, отримавши 91 бал, що дало право пройти у фінал Євробачення 2012. У фіналі посіла 16 місце, отримавши 65 балів.

В даний час Іві записує другий студійний альбом. В середині червня 2018 року Іві Адаму народила дочку від відомого музиканта Stavento.

Hovig Demirjian – «Gravity» (2017, 21 місце)

21 жовтня 2016 року було оголошено, що Овіг представлятиме Кіпр на 62-му конкурсі пісні Євробачення, яке пройде в Києві в 2017 році, з піснею «Gravity». У фіналі Овіг зайняв лише 21 місце з 26.

Minus One – «Alter Ego» (2016, 21 місце)

З 2016 гурт Minus One виконав пісню «Alter Ego» і зайняла 8-е місце в півфіналі і вийшов у фінал конкурсу. Однак тоді поширилися чутки про те, що їхня пісня є плагіатом. Зокрема, ведучий радіостанції BBC Radio 4 Скотт Міллз під час трансляції першого півфіналу заявив, що пісня є плагіатом на «Somebody Told Me» групи The Killers. Проте, група виступила в фіналі 14 травня, де зайняла 21-е місце.

Більше на тему: Українські артисти про пісню «Шум»

Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UА: Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ