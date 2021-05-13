Литва бере участь у міжнародному конкурсі Євробачення з 1994 року. Найкращим результатом країни є 6 місце, яке вона посіла в 2006 році. Та які ще виступи Литви здивували європейських глядачів? Дізнайтеся просто зараз!

Sasha Son — «Love» (2009, 23 місце)

Саша Сон насправді не Саша Сон! Справжнє ім’я артиста — Дмитро Шавров. Народився він у 1983 році у Вільнюсі. У 2008 році увійшов до трійки національного відбору на Євробачення з піснею «Love».

Конкурсна пісня «Love» була записана трьома мовами: литовською, англійською та російською. У Москві вона була виконана англійською та російською (російська версія під назвою «Одинокий герой»). У підсумку з нею Саша Сон посів 23 місце, набравши 23 бали.

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Evelina Sašenko — «C’est ma vie» (2011, 19 місце)

Евеліна Сашенко-Статулевічене народилася в 1987 році в Рудішкесе, Литовська РСР. Це литовська джазова співачка польського походження.

Пісня «C’est ma vie» була виконана в першому півфіналі і отримала достатню для виходу в фінал конкурсу підтримку європейських телеглядачів. У фінальному заліку за підсумками глядацького голосування Евеліна посіла 19-е місце, набравши 63 бали.

З участю Евеліни у Євробаченні пов’язаний невеликий скандал. Перед конкурсом вона зажадала писати своє ім’я відповідно до польських правил орфографії, а не литовських. Це розцінили як відповідь на відмову литовських спонсорів допомагати співачці і допомогу їй з боку польських фірм.

Donatas Montvydas — «Love Is Blind» (2012, 14 місце)

Донатас Монтвідас народився в 1987 році у Вільнюсі. Відомий під псевдонімом Донні Монтелл (Donny Montell), цей литовський співак став переможцем міжнародного конкурсу виконавців естрадної пісні Вітебськ-2008 на фестивалі Слов’янський базар, учасником Нової Хвилі-2011 у Юрмалі і представляв Литву на Євробаченні у 2012 і 2016 роках.

На Євробачення-2012 Донатас поїхав з піснею «Love Is Blind» («Любов сліпа»). У півфіналі він виступав 18-м і посів третє місце, набравши 104 бали (максимальну оцінку — по 10 балів — отримав від Великої Британії, Естонії, Білорусі та Мальти). У фіналі він виступав під 4-м номером і посів тільки 14-е місце з 70 балами (12 балів отримав від Грузії, 5 — від Росії). Його пісня «Love Is Blind» також записана російською мовою під назвою «Нам любов дана».

Ieva Zasimauskaitė — «When We’re Old» (2018, 12 місце)

Єва Засімаускайте-Кілтінавічене народилася в 1993 році в Каунасі, Литва. У 2012 році вона взяла участь у литовській версії проєкту «Голос», де дійшла до суперфіналу.

У литовському національному відборі на Євробачення Єва брала участь кілька разів: у 2013, 2014, 2016, 2017 роках, а 12 березня 2018 року нарешті здобула перемогу в ньому. Цікаво, що дружина основного суперника Єви на нацвідборі, Юргіса Брузги, який посів друге місце, пізніше виступила в Лісабоні як її бек-вокалістка.

У першому півфіналі Євробачення-2018, яке вібувалось у Лісабоні, Єва Засімаускайте посіла 9-е місце і вийшла у фінал, який пройшов 12 травня. Букмекери пророкували їй мало не третє місце, але за результатами голосування телеглядачів вона посіла 10-е, отримавши максимально можливу оцінку 12 балів від Великої Британії, Ірландії, Норвегії, Латвії та Естонії. За результатами голосування журі 12 балів їй присудила тільки одна країна — Хорватія. У підсумку — 12-е місце в фіналі.

Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UΛ:Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

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