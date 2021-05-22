Сегодня состоится финал 65-го песенного конкурса Евровидение в Роттердаме, и группа Go_A готова во второй раз зажечь Европу и поШУМеть в финале по полной! Видео с выступлением наших представителей на YouTube четвертый день подряд удерживает первое место в трендах YouTube и уже набрало 5,7 миллиона просмотров. Сегодня в 22:00 в эфирах телеканалов СТБ и UА: Перший, а также на сайте СТБ, смотрите финал конкурса Евровидение 2021.

И сегодня вышел последний выпуск спецпроекта телеканала СТБ о песенном конкурсе Евровидение 2021. Его ведущим стал теле- и радиожурналист, который более 12 лет освещает Евровидение, Владимир Бирюков.

В двенадцатом, финальном, выпуске украинские артисты собрались вместе, чтобы поддержать своих представителей на Евровидении-2021 и выразить группе Go_A искренние слова поддержки, которые для них сейчас так важны. Руслана, KADNAY, Alyosha, LAUD, Vera Kekelia, Jerry Heil, KHAYAT, Элина Иващенко, Ivan NAVI, Виталий Дроздов, Злата Огневич, Мария Яремчук, Джамала и Сергей Притула поделились своими впечатлениями от зажигательного выступления группы в первом полуфинале и пожелали удачи представителям от Украины в финале.

Евровидение 2021. Финал — трансляция Евровидения онлайн на СТБ