Стартовал 65-й песенный конкурс Евровидение в Роттердаме! 18 мая в эфирах телеканалов СТБ и UΛ: Перший состоялся первый полуфинал, в котором ШУМел представитель Украины. По результатам голосования группа Gо_А прошла в финал Евровидения-2021, который состоится 22 мая.

К грандиозному шоу телеканал СТБ подготовил на своих диджитальных страницах спецпроект о песенном конкурсе Евровидение 2021. Его ведущим стал теле- и радиожурналист, который более 12 лет освещает Евровидение, Владимир Бирюков.

В девятом выпуске Владимир расспросил конкурсантов Евровидения-2021 об их новых талантах, которые они выявили у себя в период карантина. Поступление в университет, получение водительских прав, тренировка физического баланса, изучение названий птиц и новое умение шептать – кто и какими карантинными достижениями может похвастаться, смотрите в девятом выпуске спецпроекта СТБ о песенном конкурсе Евровидение 2021 с Владимиром Бирюковым.