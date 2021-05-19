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Video: Спецпроект #Евровидение: участники песенного конкурса о своих карантинных талантах

Смотреть онлайн Евровидение 2021 - интервью с участниками песенного конкурса о своих карантинных талантах песенного конкурса в рамках спецпроекта СТБ к песенному конкурсу Евровидение 2021 (эфир от 17 мая 2021)
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  • Спецпроект #Евровидение: участники песенного конкурса о своих карантинных талантах
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Стартовал 65-й песенный конкурс Евровидение в Роттердаме! 18 мая в эфирах телеканалов СТБ и UΛ: Перший состоялся первый полуфинал, в котором ШУМел представитель Украины. По результатам голосования группа Gо_А прошла в финал Евровидения-2021, который состоится 22 мая.

К грандиозному шоу телеканал СТБ подготовил на своих диджитальных страницах спецпроект о песенном конкурсе Евровидение 2021. Его ведущим стал теле- и радиожурналист, который более 12 лет освещает Евровидение, Владимир Бирюков.

В девятом выпуске Владимир расспросил конкурсантов Евровидения-2021 об их новых талантах, которые они выявили у себя в период карантина. Поступление в университет, получение водительских прав, тренировка физического баланса, изучение названий птиц и новое умение шептать – кто и какими карантинными достижениями может похвастаться, смотрите в девятом выпуске спецпроекта СТБ о песенном конкурсе Евровидение 2021 с Владимиром Бирюковым.

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