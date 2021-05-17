Уже завтра, 18 мая, в эфирах телеканалов СТБ и UA: Перший мы увидим первый полуфинал, в котором поШУМит представитель Украины, победитель Национального отбора 2020 группа Gо_А. К грандиозному шоу телеканал СТБ подготовил на своих диджитальных страницах спецпроект о песенном конкурсе Евровидение 2021. Его ведущим стал теле- и радиожурналист, который более 12 лет освещает Евровидение, Владимир Бирюков.

В седьмом выпуске Владимир вышел на связь с известными украинскими артистами, чтобы узнать их впечатления о песне Шум и представителях от Украины на Евровидении-2021 группе Go_A. Злата Огневич и Мария Яремчук, участники Нацотбора Элина Иващенко и KHAYAT, судья Нацотбора Виталий Дроздов и ведущий Сергей Притула рассказали, почему считают песню Шум уникальной и имеет ли она шансы на победу. Не пропустите подробности – смотрите онлайн спецпроект СТБ о песенном конкурсе Евровидение 2021 с Владимиром Бирюковым.