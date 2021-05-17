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Video: Спецпроект #Евровидение: реакция звезд Украины на песню группы Go_A Шум

Смотреть онлайн Евровидение 2021 - реакция звезд Украины на песню группы Go_A Шум в рамках спецпроекта СТБ к песенному конкурсу Евровидение 2021 (ефир от 17 мая 2021)
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  • Спецпроект #Евровидение: реакция звезд Украины на песню группы Go_A Шум
Выпуск Эксклюзив 2021 | 17.05.2021 | 2021

Уже завтра, 18 мая, в эфирах телеканалов СТБ и UA: Перший мы увидим первый полуфинал, в котором поШУМит представитель Украины, победитель Национального отбора 2020 группа Gо_А. К грандиозному шоу телеканал СТБ подготовил на своих диджитальных страницах спецпроект о песенном конкурсе Евровидение 2021. Его ведущим стал теле- и радиожурналист, который более 12 лет освещает Евровидение, Владимир Бирюков.

 

В седьмом выпуске Владимир вышел на связь с известными украинскими артистами, чтобы узнать их впечатления о песне Шум и представителях от Украины на Евровидении-2021 группе Go_A. Злата Огневич и Мария Яремчук, участники Нацотбора Элина Иващенко и KHAYAT, судья Нацотбора Виталий Дроздов и ведущий Сергей Притула рассказали, почему считают песню Шум уникальной и имеет ли она шансы на победу. Не пропустите подробности – смотрите онлайн спецпроект СТБ о песенном конкурсе Евровидение 2021 с Владимиром Бирюковым.

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