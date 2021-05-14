К грандиозному шоу телеканал СТБ подготовил на своих диджитальных страницах спецпроект о песенном конкурсе Евровидение 2021. Его ведущим стал теле- и радиожурналист, который более 12 лет освещает Евровидение, Владимир Бирюков.

В четвертом выпуске Владимир вышел на связь с другими участниками песенного конкурса Евровидение 2021 и расспросил их о впечатлении от песни Шум украинского представителя, группы Gо_А. Заценила ли Европа песню полностью на украинском языке с народными мотивами нашей страны? Смогли ли они понять основную идею песни? И кто из других представителей еще с прошлого года является фанатом вокальных способностей Екатерины?

Смотрите четвертый выпуск спецпроекта телеканала СТБ о песенном конкурсе Евровидение 2021 с Владимиром Бирюковым.