К грандиозному шоу телеканал СТБ подготовил на своих диджитальных страницах спецпроект о песенном конкурсе Евровидение 2021. Его ведущим стал теле- и радиожурналист, который более 12 лет освещает Евровидение, Владимир Бирюков.

В пятом выпуске Владимир снова созвонился с участниками песенного конкурса Евровидение 2021, чтобы расспросить их, как они готовились к конкурсу в условиях карантина и чем занимались на локдауне. Кто-то выпустился из школы и открыл себя с новой стороны, другие успели создать новые альбомы и только выбирают удобное время выпустить их.

Как карантин повлиял на представителей из разных стран на Евровидении 2021? Смотрите пьятый выпуск спецпроекту телеканала СТБ о песенном конкурсе Евровидение 2021 с Владимиром Бирюковым.