К грандиозному шоу телеканал СТБ подготовил на своих диджитальных страницах спецпроект о песенном конкурсе Евровидение 2021. Его ведущим стал теле- и радиожурналист, который более 12 лет освещает Евровидение, Владимир Бирюков.

Во втором выпуске Владимир поговорил с Натальей Франчук, креативным продюсером Национального отбора на Евровидение (СТБ), и Стейном Смулдерсом, менеджером YouTube-канала Евровидение. В эксклюзивном интервью Наталья рассказала, чем телеканал СТБ помогает группе Go_A в подготовке к конкурсу, каким будет резервное видео и на что делали упор в постановке выступления. А Стейн Смулдерс поделился своими впечатлениями от представителей Украины, рассказал, на каком этапе находится подготовка сцены Евровидения-2021 и какие сюрпризы ждут еврофанов в этом году.

Что такое резервное видео? Для чего его снимают все страны-участники? И как будет выглядеть украинское резервное видео? Смотрите второй выпуск спецпроекта телеканала СТБ о песенном конкурсе Евровидение 2021 с Владимиром Бирюковым.