Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Спецпроект #Евровидение: онлайн интервью с Натальей Франчук и Стейном Смулдерсом

Смотреть онлайн Евровидение 2021 - интервью со Стейном Смулдерсом в рамках спецпроекта СТБ к песенному конкурсу Евровидение 2021 (ефир от 11 мая 2021)
Смотрите также
​​​​​​​Спецпроект #Евровидение |11.05.2021| 2021
​​​​​​​Спецпроект #Евровидение: онлайн интервью с группой Go_A...
Выпуск 3 |Часть 11 |22.02.2020
Итоги голосования: отбор на Евровидение 2020 финал от 22.02.2020...
Выпуск 3 |Часть 10 |22.02.2020| Нацотбор 2020
Выступление ТИНЫ КАРОЛЬ: отбор на Евровидение 2020 финал от 22.02.2020...
Выпуск 3 |Часть 9 |22.02.2020
Выступление JAMALA c ALYONA ALYONA: отбор на Евровидение 2020 финал от 22.02.2020...
Выпуск 3 |Часть 8 |22.02.2020| Нацотбор 2020
TVORCHI «BONFIRE»: отбор на Евровидение 2020 финал от 22.02.2020...
Выпуск 3 |Часть 7 |22.02.2020| Нацотбор 2020
KHAYAT «CALL FOR LOVE»: отбор на Евровидение 2020 финал от 22.02.2020...
  • Евровидение 2021
  • 2021
  • Спецпроект #Евровидение: онлайн интервью с Натальей Франчук и Стейном Смулдерсом
​​​​​​​Спецпроект #Евровидение | 12.05.2021 | 2021

К грандиозному шоу телеканал СТБ подготовил на своих диджитальных страницах спецпроект о песенном конкурсе Евровидение 2021. Его ведущим стал теле- и радиожурналист, который более 12 лет освещает Евровидение, Владимир Бирюков.

Во втором выпуске Владимир поговорил с Натальей Франчук, креативным продюсером Национального отбора на Евровидение (СТБ), и Стейном Смулдерсом, менеджером YouTube-канала Евровидение. В эксклюзивном интервью Наталья рассказала, чем телеканал СТБ помогает группе Go_A в подготовке к конкурсу, каким будет резервное видео и на что делали упор в постановке выступления. А Стейн Смулдерс поделился своими впечатлениями от представителей Украины, рассказал, на каком этапе находится подготовка сцены Евровидения-2021 и какие сюрпризы ждут еврофанов в этом году.

Что такое резервное видео? Для чего его снимают все страны-участники? И как будет выглядеть украинское резервное видео? Смотрите второй выпуск спецпроекта телеканала СТБ о песенном конкурсе Евровидение 2021 с Владимиром Бирюковым.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить