К грандиозному шоу телеканал СТБ подготовил на своих диджитальных страницах спецпроект о песенном конкурсе Евровидение 2021. Его ведущим стал теле- и радиожурналист, который более 12 лет освещает Евровидение, Владимир Бирюков.

В третьем выпуске Владимир заглянул за кулисы создания резервного видео группы Gо_А и пообщался с постановщиками Константином Томильченко и Александром Братковским об идее номера, сложностях, которые возникали во время съемок, и почему к выступлению решили добавить танцоров. А после со стилистом Дмитрием Курятой, который создал образы для группы Gо_А прошлого года и работает с ними и сейчас, рассмотрел костюмы каждого из участников группы на песенный конкурс Евровидение 2021 и расспросил его, что вдохновило на создание столь современных костюмов с украинскими мотивами.

Будет ли отличаться резервное видео от выступления на сцене? Почему стилист несколько раз переделывал эскизы? И какие элементы будут дополнять костюм солистки Кати? Смотрите третий выпуск спецпроекта телеканала СТБ о песенном конкурсе Евровидение 2021 с Владимиром Бирюковым.