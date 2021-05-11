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Video: ​​​​​​​Спецпроект #Евровидение: онлайн интервью с группой Go_A

Смотреть онлайн Евровидение 2021 - интервью з группой Go_A в рамках спецпроекта СТБ к песенному конкурсу Евровидение 2021 (ефир от 11 мая 2021)
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​​​​​​​Спецпроект #Евровидение | 11.05.2021 | 2021

К грандиозному шоу телеканал СТБ подготовил на своих диджитальных страницах спецпроект о песенном конкурсе Евровидение 2021. Его ведущим стал теле- и радиожурналист, который более 12 лет освещает Евровидение, Владимир Бирюков.

Первый выпуск посвящен группе Gо_A и песне «Шум». В эксклюзивном интервью артисты рассказали, как прошел их год на карантине и как создавалась песня, которая уже ШУМит на всю Европу. С кем из участников Евровидения успела подружиться группа, что им пишут фанаты в соцсетях, сколько было потрачено на съемки первой версии клипа и о чем, все же, песня «Шум» – о любви, Чернобыле или «конопелечках»…

Как проходила подготовка Gо_A к конкурсу, зачем пришлось снимать резервное видео и как создавались костюмы и постановка, смотрите об этом в первом выпуске спецпроекта телеканала СТБ о конкурсе Евровидение 2021 с Владимиром Бирюковым.

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