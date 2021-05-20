Сегодня стартует второй полуфинал 65-го песенного конкурса Евровидение! Уже в 22:00 в эфирах телеканалов СТБ и UΛ: Перший мы увидим второй полуфинал. К грандиозному шоу телеканал СТБ подготовил на своих диджитальных страницах спецпроект о песенном конкурсе Евровидение 2021. Его ведущим стал теле- и радиожурналист, который более 12 лет освещает Евровидение, Владимир Бирюков.

В десятом выпуске вы можете познакомиться поближе с участниками второго полуфинала Евровидения 2021, который состоится уже сегодня в Роттердаме. Представители Польши, Греции, Латвии, Сан-Марино, Чехии, Албании, Швейцарии, Исландии и Молдовы рассказали, о чем их песни для Евровидения-2021 и какой месседж они хотят передать за 3 минуты выступления. Кто в композиции будет пересказывать свою жизнь, а кто создал свою песню только ради веселья, смотрите в десятом выпуске спецпроекта СТБ о песенном конкурсе Евровидение 2021 с Владимиром Бирюковым.