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Video: Спецпроект #Евровидение: интервью с участниками первого полуфинала песенного конкурса

Смотреть онлайн Евровидение 2021 - интервью с участниками первого полуфинала песенного конкурса в рамках спецпроекта СТБ к песенному конкурсу Евровидение 2021 (ефир от 17 мая 2021)
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  • Спецпроект #Евровидение: интервью с участниками первого полуфинала песенного конкурса
Выпуск Эксклюзив 2021 | 18.05.2021 | 2021

Сегодня стартует 65-й песенный конкурс Евровидение! Уже в 22:00 в эфирах телеканалов СТБ и UΛ: Перший мы увидим первый полуфинал, в котором поШУМит представитель Украины, победитель Национального отбора-2020 группа Gо_А. К грандиозному шоу телеканал СТБ подготовил на своих диджитальных страницах спецпроект о песенном конкурсе Евровидение 2021. Его ведущим стал теле- и радиожурналист, который более 12 лет освещает Евровидение, Владимир Бирюков.

В восьмом выпуске вы можете познакомиться поближе с участниками первого полуфинала Евровидения, который состоится уже сегодня в Роттердаме. Представители Азербайджана, Бельгии, Израиля, Кипра, Литвы, Мальты и Швеции рассказали об идее своих песен и их главном месседже. О чем будут петь конкурсанты песенного конкурса Евровидение 2021 в первом полуфинале, смотрите в восьмом выпуске спецпроекта СТБ о песенном конкурсе Евровидение 2021 с Владимиром Бирюковым.

Евровидение 2021 — смотреть онлайн первый полуфинал 18 мая 2021

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