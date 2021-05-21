Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Спецпроект #Евровидение: интервью с иностранными журналистами

Смотреть онлайн Евровидение 2021 - интервью с иностранными журналистами в рамках спецпроекта СТБ к песенному конкурсу Евровидение 2021 (эфир от 20 мая 2021)
Смотрите также
Выпуск Эксклюзив 2021 |20.05.2021| 2021
Спецпроект #Евровидение: интервью с участниками второго полуфинала песенного конкурса...
Выпуск Эксклюзив 2021 |19.05.2021| 2021
Спецпроект #Евровидение: участники песенного конкурса о своих карантинных талантах...
Выпуск Эксклюзив 2021 |18.05.2021| 2021
Спецпроект #Евровидение: интервью с участниками первого полуфинала песенного конкурса...
Выпуск Эксклюзив 2021 |17.05.2021| 2021
Спецпроект #Евровидение: реакция звезд Украины на песню группы Go_A Шум...
​​​​​​​Спецпроект #Евровидение |16.05.2021| 2021
Спецпроект #Евровидение: интервью Екатерины Павленко...
​​​​​​​Спецпроект #Евровидение |15.05.2021| 2021
Спецпроект #Евровидение: подготовка стран к песенному конкурсу в условиях пандемии...
Выпуск Эксклюзив 2021 | 21.05.2021 | 2021

Стартовал 65-й песенный конкурс Евровидение в Роттердаме. В первом полуфинале группа Go_A зажгла Европу и прошла в финал! Видео с выступлением наших представителей на YouTube уже набрало 5,3 миллиона просмотров. 22 мая в эфирах телеканалов СТБ и UΛ: Перший, а также на сайте СТБ состоится финал конкурса.

К грандиозному шоу телеканал СТБ подготовил на своих диджитальных страницах спецпроект о песенном конкурсе Евровидение 2021. Его ведущим стал теле- и радиожурналист, который более 12 лет освещает Евровидение, Владимир Бирюков.

В одиннадцатом выпуске Владимир вышел на связь с иностранными журналистами Евровидения, чтобы расспросить у них об их впечатлениях от Евровидения и Нацотбора, представителя Украины и песни Шум. Хорошо ли, когда на Евровидении выступают с этнической песней на родном языке, и какие шансы у Украины на победу, узнайте в одиннадцатом выпуске спецпроекта СТБ о песенном конкурсе Евровидение 2021 с Владимиром Бирюковым.

Не пропустите 22 мая в 22:00 финал грандиозного песенного конкурса Евровидение в эфирах телеканалов СТБ и UΛ: Перший, а также на сайте СТБ. В эфире СТБ уже по доброй традиции трансляцию конкурса комментирует Сергей Притула.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить