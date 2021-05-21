Стартовал 65-й песенный конкурс Евровидение в Роттердаме. В первом полуфинале группа Go_A зажгла Европу и прошла в финал! Видео с выступлением наших представителей на YouTube уже набрало 5,3 миллиона просмотров. 22 мая в эфирах телеканалов СТБ и UΛ: Перший, а также на сайте СТБ состоится финал конкурса.

К грандиозному шоу телеканал СТБ подготовил на своих диджитальных страницах спецпроект о песенном конкурсе Евровидение 2021. Его ведущим стал теле- и радиожурналист, который более 12 лет освещает Евровидение, Владимир Бирюков.

В одиннадцатом выпуске Владимир вышел на связь с иностранными журналистами Евровидения, чтобы расспросить у них об их впечатлениях от Евровидения и Нацотбора, представителя Украины и песни Шум. Хорошо ли, когда на Евровидении выступают с этнической песней на родном языке, и какие шансы у Украины на победу, узнайте в одиннадцатом выпуске спецпроекта СТБ о песенном конкурсе Евровидение 2021 с Владимиром Бирюковым.

Не пропустите 22 мая в 22:00 финал грандиозного песенного конкурса Евровидение в эфирах телеканалов СТБ и UΛ: Перший, а также на сайте СТБ. В эфире СТБ уже по доброй традиции трансляцию конкурса комментирует Сергей Притула.