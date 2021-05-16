Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Спецпроект #Евровидение: интервью Екатерины Павленко

Смотреть онлайн Евровидение 2021 - интервью Екатерины Павленко в рамках спецпроекта СТБ к песенному конкурсу Евровидение 2021 (ефир от 16 мая 2021)
Смотрите также
​​​​​​​Спецпроект #Евровидение |15.05.2021| 2021
Спецпроект #Евровидение: подготовка стран к песенному конкурсу в условиях пандемии...
​​​​​​​Спецпроект #Евровидение |14.05.2021| 2021
Спецпроект #Евровидение: реакция конкурсантов Евровидения 2021 на песню Шум...
​​​​​​​Спецпроект #Евровидение |13.05.2021| 2021
Спецпроект #Евровидение: онлайн интервью с Константином Томильченко, Александром Братковск...
​​​​​​​Спецпроект #Евровидение |12.05.2021| 2021
Спецпроект #Евровидение: онлайн интервью с Натальей Франчук и Стейном Смулдерсом...
​​​​​​​Спецпроект #Евровидение |11.05.2021| 2021
​​​​​​​Спецпроект #Евровидение: онлайн интервью с группой Go_A...
Выпуск 3 |Часть 11 |22.02.2020
Итоги голосования: отбор на Евровидение 2020 финал от 22.02.2020...
​​​​​​​Спецпроект #Евровидение | 16.05.2021 | 2021

К грандиозному шоу телеканал СТБ подготовил на своих диджитальных страницах спецпроект о песенном конкурсе Евровидение 2021. Его ведущим стал теле- и радиожурналист, который более 12 лет освещает Евровидение, Владимир Бирюков.

В шестом выпуске Владимир созвонился с солисткой группы Go_A Екатериной Павленко, чтобы расспросить ее о подготовке к конкурсу, ежедневных репетициях и самочувствии.

Как Роттердам встретил группу Go_A? Смотрите в шестом выпуске спецпроекта телеканала СТБ о песенном конкурсе Евровидение 2021 с Владимиром Бирюковым.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить