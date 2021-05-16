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К грандиозному шоу телеканал СТБ подготовил на своих диджитальных страницах спецпроект о песенном конкурсе Евровидение 2021. Его ведущим стал теле- и радиожурналист, который более 12 лет освещает Евровидение, Владимир Бирюков.
В шестом выпуске Владимир созвонился с солисткой группы Go_A Екатериной Павленко, чтобы расспросить ее о подготовке к конкурсу, ежедневных репетициях и самочувствии.
Как Роттердам встретил группу Go_A? Смотрите в шестом выпуске спецпроекта телеканала СТБ о песенном конкурсе Евровидение 2021 с Владимиром Бирюковым.