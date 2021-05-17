Евровидение-2021: лучшие выступления Грузии на конкурсе

Грузия принимает участие в международном конкурсе Евровидение только с 2007 года. Дважды ее представителям удавалось занять 9-е место в финале: София Нижарадзе с песней «Shine» в 2010 году и Eldrine с песней «One More Day» в 2011 году. Но какие еще выступления Грузии были незабываемыми? Узнайте прямо сейчас!

Sofia Nizharadze – «Shine» (2010, 9 место)

София родилась в 1985 году в Тбилиси. Она – грузинская певица, актриса, автор песен.

Исполнила роль Джульетты в российской версии французского мюзикла «Roméo & Juliette» (2004—2006, Москва, Театр оперетты). В 2005 году представляла Россию на конкурсе исполнителей поп-музыки «Новая волна». В мае 2010 года представляла Грузию на 55-м конкурсе Евровидение в Норвегии. Училась в Академии музыки им. Гнесиных. Окончила факультет музыкального театра РАТИ (ГИТИс).

Сейчас Софи ведет активную концертную деятельность, записала несколько альбомов.

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Eldrine – «One More Day» (2011, 9 место)

Eldrine — грузинская рок-группа. В ее состав входят: Софи Торошелидзе, Михаил Челидзе (Miken), Ираклий Бибилашвили (Bibo), Давид Чангошвили (Chango), Тамара Шакеладзе и DJ Бесо Цахелашвили (DJ Be$$).

14 февраля 2011 года стало известно, что группа выступит как представитель Грузии на конкурсе Евровидение 2011. Песню «One More Day» («Еще один день») она исполнила в первом полуфинале, набрав достаточное количество голосов телезрителей, чтобы пройти в финал конкурса. В финале коллектив занял девятое место.

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Nina Sublatti – «Warrior» (2015, 11 место)

Нина Сулаберидзе, более известная под сценическим именем Нина Сублатти, родилась в 1995 году в Москве. Девушка – грузинская дарквэйв-инди-поп-певица, фотомодель и каллиграф.

В 2013 году победила на конкурсе песни «Грузинский Идол» с песней «Blue Jeans», получив известность в Грузии.

В следующем году она выпустила дебютный музыкальный альбом «Dare to Be Nina Sublatti», который стал самым продаваемым в стране. В отборочном конкурсе для Евровидения 2015 года также победила с песней «Warrior», записанной совместно со шведским композитором Томасом Гсоном. В финале Евровидения выступила 23-ей, заняв 11-е место.

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Kocharov & Young Georgian Lolitaz – «Midnight Gold» (2016, 20 место)

Young Georgian Lolitaz (Юные грузинские Лолиты) — грузинская рок-группа, основанная в 2000 году Никой Кочаровым. Источником вдохновения для группы послужили The Beatles, Oasis, Blur, Pulp и Radiohead.

В 2016 году группа представила Грузию на Евровидении в Стокгольме с песней «Midnight Gold»; сумела пройти в финал и заняла 20-е место.

Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UΛ:Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.

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