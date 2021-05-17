Австралия принимает участие в международном конкурсе Евровидение не так давно — с 2015 года. Лучший результат на Евровидении Австралии принесла Дами Им, которая в 2016 году заняла 2 место. Но какие еще выступления Австралии пришлись по вкусу Европе? Узнайте прямо сейчас!

Dami Im – «Sound Of Silence» (2016, 2 место)



Австралию в 2016 году представила кореянка Дами Им. Песня, с которой Дами Им покоряла меломанов в Стокгольме, еще до Евровидения собрала в YouTube почти 2 миллиона просмотров.

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Guy Sebastian – «Tonight Again» (2015, 5 место)

В 2015 Гай Себастиан представлял Австралию на международном музыкальном конкурсе Евровидение. Специально для него была написана песня Tonight Again, с которой Себастиан впервые в истории Австралии выступил на европейском песенном конкурсе. Букмекеры прогнозировали певцу место в тройке сильнейших, но Гай дошел только до пятерки лучших.

Isaiah – «Don’t Come Easy» (2017, 9 место)

В 2017 на Евровидении Айзая исполнил песню «Don’t Come Easy» — балладу о мечте и борьбе за нее. Успешно пройдя в финальный этап конкурса, Айзая получил 171 очко от членов жюри 30 стран, что обеспечило ему 4 место. Но во время голосования зрителей сумел получить поддержку только от одной страны — Дании — всего 2 балла, и с суммой в 173 очка занял 9 место.

Kate Miller-Heidke – «Zero Gravity» (2019, 9 место)

Кейт представляла Австралию на песенном конкурсе Евровидение в 2019 году в Тель-Авиве, Израиль. Девушка выступала в первом полуфинале и заняла там 1 место, набрав 261 балл, однако в финале она заняла 9 место, набрав 284 балла.

Jessica Mauboy – «We Got Love» (2018, 20 место)

В 2018 году Джессика выиграла национальный отбор и завоевала право представлять Австралию на Евровидении в Лиссабоне во втором полуфинале. Но далеко пройти девушке не удалось: в финале Джессика одержала 20 место.

Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UА: Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.

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