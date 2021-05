Евровидение-2021: лучшие выступления Ирландии на конкурсе

Ирландия принимает участие в международном конкурсе Евровидение с 1965 года! Страна 7 раз занимала первое место, 4 раза — второе, 1 раз — третье, что делает ее самой успешной страной на конкурсе песни. Но какие еще выступления Ирландии удивили европейских зрителей? Узнайте прямо сейчас!

Linda Martin – «Why Me?» (1992, 1 место)

Линда Мартин родилась 27 марта 1952 года в Ирландии. Она — певица и телеведущая, которая победила на Евровидении в 1992 году.

Линда девять раз принимала участие в Национальном конкурсе песни, что является рекордом среди ирландских исполнителей. Она дважды выигрывала отборочный конкурс и, соответственно, дважды представляла свою страну на Евровидении.

Первое выступление Мартин на конкурсе 1984 года с песней «Terminal 3» принесло ей второе место, а второе — на конкурсе 1992 года с песней «Why Me» стало победным.

При этом первая из этих песен, которые были написаны двукратным победителем Евровидения Джонни Логаном, заняла седьмое место в ирландском хит-параде, а вторая стала его лидером и хитом во многих странах.

Больше по теме: Евровидение-2021: участница от Ирландии Lesley Roy с песней «Maps»

Niamh Kavanagh – «In Your Eyes» (1993, 1 место)

Нив Кавана родилась в 1968 году в Дублине. Начала музыкальную карьеру в качестве бэк-вокалистки, позже стала телеведущей.

Одержала победу на конкурсе Евровидение в 1993 году с песней «In Your Eyes» («В твоих глазах»), которая заняла первое место в ирландском (продержалась на нем 15 недель) и 23-е в британском хит-парадах.

Последующие работы Нив Кавана не смогли достичь уровня «In Your Eyes». Лучшая из них — песня «Red roses for me» («Красные розы для меня»), записанная совместно с группой «The Dubliners», достигла 13-й позиции в ирландских чартах. В 1999 году Нив записала новую версию песни «In Your Eyes». По окончании музыкальной карьеры вновь вернулась к работе на ирландском телевидении.

В 2010 году по результатам национального отбора она вновь представляла Ирландию на конкурсе Евровидение с песней «It’s for you» («Это тебе»), но в финале заняла только 23-е место с результатом 25 очков.

Paul Harrington and Charlie McGettigan – «Rock ‘n’ Roll Kids» (1994, 1 место)

Чарльз МакГеттиган одержал победу в дуэте с Полом Харрингтоном на конкурсе Евровидение 1994 года с песней Брендана Грэхема «Rock’n’Roll Kids» («Дети рок-н-ролла»), принеся Ирландии третью победу подряд и набрав впервые в истории конкурса более 200 баллов.

Пол работал ведущим на радио и телевидении, исполнял вокальные партии в шоу Майкла Флэтли «Celtic Tiger». В 2008 году выпустил альбом «A Collection», в который вошли новые версии лучших композиций Харрингтона.

Чарльз после конкурса продолжил сольную карьеру. Вел собственные передачи на BBC и RTE. Был приглашен на шоу «Congratulations», посвященное 50-летнему юбилею Евровидения. В настоящее время проживает в городке Драмшанбо (графство Литрим).

Eimear Quinn – «The Voice» (1996, 1 место)

Эймар Куинн родилась в 1972 году в Дублине. В 1996 году по просьбе поэта-песенника Брендана Грина приняла участие с его песней «The Voice» в конкурсе Евровидение, проходившем в Осло, и одержала победу, седьмую для Ирландии за время участия страны в конкурсе. После этого много гастролировала за рубежом, была телеведущей на каналах RTE и TV3.

В 2006 году объявляла результаты голосования ирландского национального жюри на Евровидении. В том же году выпустила альбом «Gatherings», а в 2007 году вышел следующий альбом «Oh Holy Night».

Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UΛ:Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.

Больше по теме: Группа Gо_А: «Конкурс Евровидение научил нас соблюдать дедлайны, но не правила»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ