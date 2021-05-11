Евровидение-2021: лучшие выступления Сербии на конкурсе

Сербия принимает участие в международном конкурсе песни Евровидение с 2007 года. Лучшим результатом страны является 1 место, занятое в 2007 году. Но неужели только это выступление Сербии удивило европейских зрителей? Узнайте прямо сейчас!

Marija Šerifović – «Молитва» (2007, 1 место)

Мария Шерифович родилась в 1984 году в Крагуеваце. Это сербская певица, победительница конкурса Евровидение-2007.

Свой первый альбом «Нај, најбоља» Мария выпустила в 2003 году, второй, «Без љубави», в 2006 году, а в 2008 году вышел «Нисам анђео» (рус. «Я не ангел»).

На конкурсе Евровидении-2007, который состоялся в Хельсинки, она исполнила песню «Молитва» на сербском языке. 12 мая в финале она выступала под 17-м номером после Германии и перед Украиной и заняла первое место. В качестве бэк-вокалисток Шерифович пела группа Beauty Queens. По возвращении Марии в Белград в аэропорту имени Николы Тесла её приветствовало около 100 тысяч человек.

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Jelena Tomašević – «Оро» (2008, 6 место)



Елена Томашевич – сербская поп- и фолк-певица. Родилась в Крагуеваце в 1983 году. В 2004 году впервые участвовала в национальном отборе на Евровидение Беовизия. В 2005 году она познакомилась с Жельком Йоксимовичем и подписала контракт с Minacord Production Company.

На Беовизии-2005 Елена победила с песней «Јутро» Желька Йоксимовича и Александры Милутинович. Позднее она записала саундтрек к фильму «Ivkova slava», который тоже написал Желько Йоксимович. В 2008 Томашевич вновь выиграла Беовизию с песней «Оро» (музыка к которой также принадлежит Йоксимовичу) и успешно представила Сербию на Евровидении, заняв 6 место.

Željko Joksimović – «Nije Ljubav Stvar» (2012, 3 место)



Желько Йоксимович родился в 1972 году в Белграде. Это популярный сербский певец и композитор, представитель Сербии и Черногории на Евровидении-2004, а затем Сербии на Евровидении-2012. Был ведущим на Евровидении-2008. Также известен на конкурсе как композитор.

В 2004 году Желько испытал новый скачок популярности. Его сингл «Ledja O Ledja» стал очень известен в странах бывшей Югославии. В том же году он занял второе место на Евровидении в Стамбуле с песней «Lane moje», уступив место участнице из Украины Руслане.

В 2012 году Желько вернулся на конкурс в качестве исполнителя. На Евровидении- 2012 его песня «Nije ljubav stvar» заняла третье место. В 2015 году песня «Adio», написанная Йоксимовичем, была исполнена на конкурсе Евровидение от Черногории, где её представил Ненад Кнежевич, заняв 13 место в финале.

Bojana Stamenov – «Beauty Never Lies» (2015, 10 место)



Бояна Стаменов родилась 24 июня 1986 года. Эта колоритная певица исполняет джаз, соул и R&B, участвует в спектаклях для детей. В 2012 году она заняла четвертое место в третьем сезоне национального конкурса талантов Ja imam talenat! (сербская версия шоу Got talent!). В 2015 году Бояна представила Сербию на конкурсе Евровидение в Вене с песней «Beauty Never Lies» (в сербском оригинале ― «Цео свет jе моj») и в финале заняла 10-е место.

Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UΛ:Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.

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