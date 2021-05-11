До начала международного песенного конкурса Евровидение-2021 осталась всего неделя. И пока участники активно репетируют свои выступления и готовятся покорять зрителей, редакция сайта телеканала СТБ собрала для вас информацию о том, где и когда смотреть Евровидение-2021.

Место и дата проведения

Юбилейный 65-й конкурс должен был пройти в 2020 году в Нидерландах после победы представителя страны Дункана Лоуренса с песней «Arcade» на Евровидении-2019. Но из-за пандемии коронавируса организаторы перенесли мероприятие на год. Евровидение-2021 состоится в Роттердаме в концертном зале Ahoy Arena. Интересно, что Нидерланды будут принимать музыкальное первенство в пятый раз, предыдущий был в 1980 году.

Первый полуфинал Евровидения-2021 состоится 18 мая, второй — 20 мая. А финал песенного шоу, в котором станет известно имя победителя, пройдет 22 мая.

Где смотреть Евровидение-2021

В Украине полуфиналы и финал Евровидения будут транслировать каналы СТБ и UA:Перший. Начало трансляции ― в 22:00 по киевскому времени. Комментатором будет Сергей Притула. Cайт телеканала СТБ будет также вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия и первым сообщать о победителях.

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