«Шум» группы Gо_A занял второе место в чарте 50 Viral Spotify в США

Через три недели после Евровидения-2021 хит украинской группы Gо_A «Shum» продолжает покорять сердца меломанов мира.

Хит «Shum» группы Gо_A оказался на втором месте чарта 50 Viral Spotify в США. Первое место в нем занимает песня победителей Евровидения-2021 Måneskin «I Wanna Be Your Slave», которую группа представила в марте 2021 года. А победная песня итальянских рокеров «Zitti e Buoni» занимает в американском чарте четвертое место.

В глобальном чарте Spotify, который «Shum» от Gо_A возглавляла некоторое время после окончания Евровидения-2021, по состоянию на 15 июня песня занимает десятую строчку. Интересно, что хит победителей Евровидения-2021 Måneskin «Zitti e Buoni» занимает в нем 17-е место. Первое место в чарте занимает танцевальный хит «Paty Trem Barbie», который исполняют MC Magrella feat. DJ Anderson do Paraíso.

Напоминаем, в начале июня «Shum» стала первой песней на украинском языке, попавшей в глобальный чарт Billboard 200, заняв 80-ю позицию.

По результатам гранд-финала Евровидения-2021 группа Gо_A заняла пятое место, в то же время согласно зрительскому голосованию ― второе место. Победителем стала итальянская группа Måneskin, которая в зрительском голосовании заняла первое место, а по оценкам жюри ― четвертое.

Больше по теме: Руслан Квинта: Когда я первый раз набрал Go_A, услышал в ответ: «Какой конкурс? Наша музыка не для Евровидения»

Читайте нас также в Viber і Telegram СТБ