Гарбуз із бринзою: рецепт Олени Курилової

Гарбуз, запечений з бринзою: рецепт Олени Курилової

Не секрет, що експерт програми «Слідство ведуть екстрасенси» Олена Курилова – не тільки сильний екстрасенс, а й чудова господиня. Ясновидиця зізнається, що дуже любить готувати, а особливо – запікати. Однією зі своїх фірмових страв Олена Курилова вважає гарбуз, запечений з бринзою. Детальний рецепт приготування читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

Гарбуз – 1 кг

Бринза – 250 г

Помідори – 4 шт.

Сіль, перець за смаком, зелень і гарбузове насіння для прикрашання

Вершкове масло – 50 г

Розмарин (сушений або 1–2 гілочки свіжого)

Базилік (свіжий або сушений)

Мускатний горіх – 1/3 ч. л.

Приготування:

Спочатку потрібно ретельно вимити гарбуз, нарізати його шматочками і відварити в підсоленій воді до напівготовності (м’якості). Потім очистити від шкірки і нарізати слайсами. Форму змастити вершковим маслом. Бринзу нарізати тонкими пластинками, прибравши зайву вологу. У форму потрібно по черзі викласти шари гарбуза і шари бринзи – їх кількість залежить тільки від розмірів форми (можна використовувати і порційні).

Помідори вимити, обсушити, гострим ножем нарізати тонкими кружальцями. Викласти верхнім шаром. Зверху посипати спеціями і травами, додати сіль і перець за смаком (врахуйте, що бринза вже має солонуватий смак). Скропити розтопленим вершковим маслом і запікати в розігрітій до 180 градусів духовці 20–25 хвилин. Перед подачею прикрасити очищеним гарбузовим насінням або рубленою зеленню. Подавати страву можна і гарячою, і холодною – смак буде однаково незабутнім!

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