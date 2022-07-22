Рецепт азербайджанської пахлави від Хаяла Алекперова

Двічі переможець «Битви екстрасенсів» в Україні і постійний експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаял Алекперов визнає, що у нього дуже часто запитують рецепт пахлави, яку готує його мама. За словами ясновидця, пахлава – це його національний десерт, який разом з рідними готує щороку. Рецепт солодощів – далі в матеріалі.

Хаял Алекперов говорить, що дуже любить домашню пахлаву, особливо приготовлену мамою.

«Пахлаву ми готуємо щороку, 21 березня. У цей день ми відзначаємо свято весни – Новруз Байрам. За важливістю це свято, як у християн Різдво або Великдень. Готує пахлаву виключно мама, а ми їй допомагаємо. Горіхи для солодощів мама щороку бере у чоловіки-Сеїда *, який живе недалеко від нас, в горах, щоб в нашій родині завжди був достаток і благодать», – розповів екстрасенс.

Інгредієнти для тіста:

борошно для замішування – 250 г

борошно для приготування опари – 3 ст. л.

сухі дріжджі – ½ ч. л.

цукор – 1 ч. л.

вершкове масло – 50 г

молоко – 160-170 мл

жовток – 1 шт.

сіль – ½ ч. л.

Інгредієнти для начинки:

Подрібнені горіхи – 500 г (наприклад, волоські – 250 г і фундук – 250 г)

цукор – 400-500 г

кардамон – за смаком

вершкове масло для просочення шарів – 200 г

Інгредієнти для медової поливання:

мед – 6 ст. л.

вода – 120 мл

цукор – 200 г

Інгредієнти для змазування і прикраси:

жовток – 1 шт.

шафран – ½ ч. л.

вода – 80 мл

горіхи для прикраси

Інгредієнти для заливки:

вершкове масло – 100 г

Спосіб приготування:

Залийте шафран окропом і залиште настоятися, поки будете робити все інше. Для опари: візьміть 120 мл молока і розведіть там дріжджі. Потім засипте туди цукор і додайте трохи борошна. Залиште приготоване на півгодини. Для тіста: розтопіть масло, влийте молоко, трохи остудіть. 150 г просіяного борошна з сіллю висипте в окрему ємність, влийте жовток, опару і молочно-масляну заготовку. Замісити тісто. Тісто має бути досить м’яким, але не липнути до рук. Потім ємність з тістом накрийте плівкою і залиште його на годину. Для начинки: волоські горіхи і фундук опустіть на кілька хвилин в окріп. Потім зніміть з горіхів шкірку. Фундук обсмажте на сковороді. Подрібніть все горіхи, додайте до них цукровий пісок і кардамон.Потім робіть шар тіста, змастіть його розтопленим вершковим маслом. Потім посипте начинкою з горіхів. І так робіть шар за шаром.В кінці шар тіста повинен бути трохи товщі інших, щоб він не лопнув при готуванні. Після наріжте солодкість ромбиками. Жовток змішайте з шафранової водою і промажте цим складом весь верхній шар випічки. Потім прикрасьте кожен ромб горіхами і полийте топленим вершковим маслом.

Можна приготувати пахлаву в духовці – деко відправте в духову шафу і випікайте 20 хвилин при 180 ° C. Однак в родині Хаяла Алекперова пахлава робиться на вугіллі.

* Сеїд – почесний титул у мусульман для нащадків пророка Мухаммеда через його дочку Фатіму і внука Хусейна. У свідомості мусульман Сеїд ототожнюються з релігійними та обдарованими надздібностями людьми.

Не пропустіть прем’єру нового сезону «Слідство ведуть екстрасенси» на СТБ вже 28 серпня о 19:00!