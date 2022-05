Рецепт азербайджанської пахлави від Хаяла Алекперова

Двічі переможець «Битви екстрасенсів» в Україні і постійний експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаял Алекперов визнає, що у нього дуже часто запитують рецепт пахлави, яку готує його мама. За словами ясновидця, пахлава – це його національний десерт, який разом з рідними готує щороку. Рецепт солодощів – далі в матеріалі.

Хаял Алекперов говорить, що дуже любить домашню пахлаву, особливо приготовлену мамою.

Можна приготувати пахлаву в духовці – деко відправте в духову шафу і випікайте 20 хвилин при 180 ° C. Однак в родині Хаяла Алекперова пахлава робиться на вугіллі.

* Сеїд – почесний титул у мусульман для нащадків пророка Мухаммеда через його дочку Фатіму і внука Хусейна. У свідомості мусульман Сеїд ототожнюються з релігійними та обдарованими надздібностями людьми.

