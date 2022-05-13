Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Imh0dHBzOi8vd3d3LnN0Yi51YS9la3N0cmFzZW5zIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Рецепт азербайджанської пахлави від Хаяла Алекперова

13.05.2022

Двічі переможець «Битви екстрасенсів» в Україні і постійний експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаял Алекперов визнає, що у нього дуже часто запитують рецепт пахлави, яку готує його мама. За словами ясновидця, пахлава – це його національний десерт, який разом з рідними готує щороку. Рецепт солодощів – далі в матеріалі.

Рецепт азербайджанської пахлави від Хаяла Алекперова

Хаял Алекперов говорить, що дуже любить домашню пахлаву, особливо приготовлену мамою.

«Пахлаву ми готуємо щороку, 21 березня. У цей день ми відзначаємо свято весни – Новруз Байрам. За важливістю це свято, як у християн Різдво або Великдень. Готує пахлаву виключно мама, а ми їй допомагаємо. Горіхи для солодощів мама щороку бере у чоловіки-Сеїда *, який живе недалеко від нас, в горах, щоб в нашій родині завжди був достаток і благодать», – розповів екстрасенс.

Інгредієнти для тіста:

  • борошно для замішування – 250 г
  • борошно для приготування опари – 3 ст. л.
  • сухі дріжджі – ½ ч. л.
  • цукор – 1 ч. л.
  • вершкове масло – 50 г
  • молоко – 160-170 мл
  • жовток – 1 шт.
  • сіль – ½ ч. л.

Інгредієнти для начинки:

  • Подрібнені горіхи – 500 г (наприклад, волоські – 250 г і фундук – 250 г)
  • цукор – 400-500 г
  • кардамон – за смаком
  • вершкове масло для просочення шарів – 200 г

Інгредієнти для медової поливання:

  • мед – 6 ст. л.
  • вода – 120 мл
  • цукор – 200 г

Інгредієнти для змазування і прикраси:

  • жовток – 1 шт.
  • шафран – ½ ч. л.
  • вода – 80 мл
  • горіхи для прикраси

Інгредієнти для заливки:

  • вершкове масло – 100 г

Спосіб приготування:

  1. Залийте шафран окропом і залиште настоятися, поки будете робити все інше. Для опари: візьміть 120 мл молока і розведіть там дріжджі. Потім засипте туди цукор і додайте трохи борошна. Залиште приготоване на півгодини.
  2. Для тіста: розтопіть масло, влийте молоко, трохи остудіть. 150 г просіяного борошна з сіллю висипте в окрему ємність, влийте жовток, опару і молочно-масляну заготовку. Замісити тісто. Тісто має бути досить м’яким, але не липнути до рук. 
  3. Потім ємність з тістом накрийте плівкою і залиште його на годину.
  4. Для начинки: волоські горіхи і фундук опустіть на кілька хвилин в окріп. Потім зніміть з горіхів шкірку. Фундук обсмажте на сковороді. Подрібніть все горіхи, додайте до них цукровий пісок і кардамон.Потім робіть шар тіста, змастіть його розтопленим вершковим маслом. 
  5. Потім посипте начинкою з горіхів. І так робіть шар за шаром.В кінці шар тіста повинен бути трохи товщі інших, щоб він не лопнув при готуванні. Після наріжте солодкість ромбиками. Жовток змішайте з шафранової водою і промажте цим складом весь верхній шар випічки. 
  6. Потім прикрасьте кожен ромб горіхами і полийте топленим вершковим маслом.

Можна приготувати пахлаву в духовці – деко відправте в духову шафу і випікайте 20 хвилин при 180 ° C. Однак в родині Хаяла Алекперова пахлава робиться на вугіллі.

* Сеїд – почесний титул у мусульман для нащадків пророка Мухаммеда через його дочку Фатіму і внука Хусейна. У свідомості мусульман Сеїд ототожнюються з релігійними та обдарованими надздібностями людьми.

Не пропустіть прем’єру нового сезону «Слідство ведуть екстрасенси» на СТБ вже 28 серпня о 19:00!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send