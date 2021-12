Як привернути гроші в 2022 році? Фіналістка 5 сезону містичного проєкту «Битви екстрасенсів», експерт програми «Слідство ведуть екстрасенси», спадкова відьма Ярослава Федорова склала список рекомендацій, прислухавшись до яких, ви зможете забезпечити своє фінансове благополуччя на цілий рік! Як привернути гроші за допомогою ритуалів, які Ярослава Федорова рекомендує провести напередодні новорічної ночі! Найцікавіші способи, як привернути гроші в 2022 році, ви дізнаєтеся просто зараз.

Для початку поговоримо про те, як і в чому варто зустрічати настання нового року. Новорічну ніч краще провести у шумній компанії друзів, але при цьому важливо приділити увагу рідним та близьким. Тигра приваблюють кольори їх природного довкілля ‒ блакитний, синій, зелений, коричневий, чорний, білий і пісочний. Використовуйте їх для прикраси інтер’єру та вибору вбрання. Пам’ятайте, одяг повинен бути яскравим і новим, з таких матеріалів як шкіра, оксамит, шовк і замша. У макіяжі вибирайте натуральність. Прикрашайте будинок нейтральними тонами.

Як відомо, Тигр ‒ хижак і любить м’ясо. Салати на новорічному столі мають бути багатошаровими, а у складі – сир, м’ясо, овочі. Не можна подавати дичину, рибу та морепродукти, злаки та крупи, з обережністю вживайте алкоголь – Тигр його не любить.

Тепер звернемо увагу на новорічні ритуали, які допоможуть залучити гроші:

