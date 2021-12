Що значить кіт для дому та трактування кольорів тварини

Загадкові тварини, поведінку яких часто складно пояснити, завжди славилися своєю розважливістю. Ніколи не вибираючи небезпечних маршрутів, якщо є безпечніші, коти, маючи дев’ять життів, цілком обходяться одним. З давніх-давен вважалося, що коти мають якусь магічну силу та захищають місце проживання від злих духів… Але чи так це насправді? І чи залежить ця сила від кольору їхнього хутра? Рудий, чорний, триколірний, двоколірний кіт або кішка – що означають їхні кольори? А також яке значення має кіт для дому – читайте в матеріалі.

Кіт не тільки захищає оселю від появи нової нечисті, а й позбавляє від тієї, що вже мешкає в будинку! Ця властивість дуже корисна тим, хто переселяється в будинок, де вже хтось жив раніше, і не знає, як поліпшити енергетику будинку. Відомо, що кіт відчуває перетин магнітних полів, тому місце, де він ляже, вперше увійшовши в помешкання, – найкраще місце для людини, і ліжко слід ставити саме там!

Помітивши нечисту силу, кіт спочатку спостерігає та намагається з’ясувати її наміри. Однак якщо виявляється, що сутність несе загрозу території, кіт намагається тут же її вигнати, задіявши своє енергетичне поле. Якщо старання виявляються вдалими, кіт втягує нечисть в себе і просто виводить з дому.

Якщо ви помітили, що кіт часто перебуває в певному місці помешкання в напруженій позі – знайте, швидше за все, там оселилася якась нечисть! Для того, щоб допомогти улюбленцю її позбутися, прочитайте на цьому місці молитву, проведіть очисний ритуал або хоча б окуріть місце полином!

Говорячи про дім, складно не згадати факт того, що домовики дуже люблять котів. Це обумовлено тим, що саме кіт виступає провідником між людським і потойбічним світами. Слід зазначити також, що домовики практично ніколи не шкодять тим, хто проживає в квартирі з котом.

Для того щоб захистити себе від врочення або порчі, в момент можливої ​​небезпеки або при розмові з тим, кого підозрюєте в нечистому, тримайте на руках кота, при цьому погладжуючи лівою рукою його загривок, а правою – хвіст. Таким чином ваші енергополя зімкнуться, що створить магічний щит, здатний витримати удар навіть з боку сильної відьми!

Слід розуміти, що якщо кіт треться об ваші ноги, він не тільки лащиться, а ще й ділиться своєю магічною силою. Якщо в цей момент прогнати його, ви просто відмовитеся від позитивної енергії! Зазначимо також, що наступного разу кіт вже не буде таким добрим та замість того, щоб знову запропонувати вам астральну силу, може навпаки забрати її!

Кожен кіт, незалежно від породи та кольору, має здатність до лікування. Крім того, вони можуть лікувати своїх господарів навіть мимоволі, лягаючи на їхні хворі місця. Відомий і той факт, що звичайне погладжування кота позбавляє людину від стресу та нервового напруження. А ось погладжування хвоста кота білого кольору благотворно впливає на зір!

Людям, які планують на повну використовувати магічні властивості кота, обов’язково повинні знати, як правильно вибрати собі вихованця. Зазначимо, що одним із найважливіших факторів під час вибору кішки або кота для магічних процедур є колір їхнього хутра!

Чорний колір: чаклунство, окультні сили, глибинна магія та захист! Незважаючи на існуючі забобони, коти такого забарвлення не тільки забирають у господарів негативну енергетику, а й відводять біди, дарують мудрість і проникливість.

Рудий кіт – класичний супутник відьом! Представники цього забарвлення несуть енергію достатку та грошей! Крім того, вони наповнені дуже потужною чоловічою силою, енергією Сонця та енергією Янь.

Сірі представники котів зазвичай мовчазні та спокійні. Побутує думка, що вони приносять любов, щастя, удачу, а також допомагають налаштувати баланс і привести емоції в стабільний стан.

Білі коти мають найбільшу цілющу силу! Їм властиво дарувати людям відчуття краси, знімати напругу, а також заряджати своїх господарів очищувальною енергією здоров’я.

Колор-пойнт (забарвлення сіамського кота). Прийнято вважати, що коти такого забарвлення приносять довголіття, а також славу та успіх.

Каліко (триколірний) дарує удачу, охороняє будинок і сім’ю від шкоди! Крім того, приносить в дім щастя і добробут.

Двоколірний (чорно-білий, рудо-білий, сірий з білим). Найдоброзичливіші коти, які, крім цього, мають найкращу здатність до полювання. Дарують своїм господарям енергію мудрості та розуміння.

Кіт черепахового забарвлення має чисту магію, яка дарує ясновидіння та здатність до цілительства.

Золотисті коти, які виділяються мудрістю та грайливістю, допомагають господарям освоїти вікову мудрість та сонячну магію.

