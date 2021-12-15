Як привернути гроші в 2022 році? Фіналістка 5 сезону містичного проєкту «Битви екстрасенсів», експерт програми «Слідство ведуть екстрасенси», спадкова відьма Ярослава Федорова склала список рекомендацій, прислухавшись до яких, ви зможете забезпечити своє фінансове благополуччя на цілий рік! Як привернути гроші за допомогою ритуалів, які Ярослава Федорова рекомендує провести напередодні новорічної ночі! Найцікавіші способи, як привернути гроші в 2022 році, ви дізнаєтеся просто зараз.

«Господарем наступаючого року є Тигр. Покровитель нового року відрізняється владою, величчю, гордістю та силою. У новому році фінансове благополуччя можна забезпечити собі, в першу чергу, активністю та цілеспрямованістю, але допомогти собі в питанні залучення грошей можна, дотримуючись моїх рекомендацій», – поділилася Ярослава Федорова.

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У чому зустрічати рік Тигра, щоб залучити гроші

Для початку поговоримо про те, як і в чому варто зустрічати настання нового року. Новорічну ніч краще провести у шумній компанії друзів, але при цьому важливо приділити увагу рідним та близьким. Тигра приваблюють кольори їх природного довкілля ‒ блакитний, синій, зелений, коричневий, чорний, білий і пісочний. Використовуйте їх для прикраси інтер’єру та вибору вбрання. Пам’ятайте, одяг повинен бути яскравим і новим, з таких матеріалів як шкіра, оксамит, шовк і замша. У макіяжі вибирайте натуральність. Прикрашайте будинок нейтральними тонами.

Що приготувати на Новий рік 2022, щоб привернути фінансове благополуччя

Як відомо, Тигр ‒ хижак і любить м’ясо. Салати на новорічному столі мають бути багатошаровими, а у складі – сир, м’ясо, овочі. Не можна подавати дичину, рибу та морепродукти, злаки та крупи, з обережністю вживайте алкоголь – Тигр його не любить.

Новорічні ритуали для залучення грошей в 2022 році

Тепер звернемо увагу на новорічні ритуали, які допоможуть залучити гроші:

Напередодні нового року обов’язково проведіть вдома генеральне прибирання і викиньте весь непотріб, таким чином ви відкриєте шлях новим потокам енергії (в тому числі і грошовим).

Коли будете накривати на стіл, покладіть під тарілку кожного гостя кілька монеток срібного кольору, після святкування кожен може забрати їх собі.

Можете самі виготовити собі талісман для привертання успіху та багатства. З будь-якого матеріалу зробіть фігурку Тигра , під час виготовлення концентруйтеся на думки про гроші (або про конкретну бажану суму). У новорічну ніч поставте талісман у південно-східній частині вашого житла (так званий сектор грошей, згідно з китайським вченням Фен-шуй).

Іще один варіант грошового талісмана можна зробити напередодні нового року. Візьміть шматочок тканини срібного кольору, зшийте невеликий мішечок, вкладіть у нього парну кількість срібних монеток. Коли будете прикрашати ялинку, обов’язково повісьте на неї цей мішечок, а після закінчення новорічних свят зніміть його і носіть із собою.

«Сподіваюся, що вам допоможуть ці нехитрі рекомендації, як привернути гроші в 2022 році за допомогою господаря року – Тигра», – додала Ярослава Федорова.

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