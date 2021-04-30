Люди в усі часи особливо шанують Страсну п’ятницю. Цього дня не можна нічого їсти до виносу плащаниці, а затим – споживати лише хліб і пити чисту воду. Що не можна робити у Страсну п’ятницю, а що навпаки – краще зробити саме цього дня? Про це розповіла переможниця «Битви екстрасенсів» в Україні, експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси», мольфарка Олена Стеценко.

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«У це велике свято не можна нічого встромляти в землю, особливо залізні предмети. Вважається, що того, хто це зробить, спіткає якась біда та невдача. Посаджене цього дня дерево або інша рослина обов’язково загине. А ось петрушка, посаджена цього дня, дасть подвійний урожай», – розповіла мольфарка.

Що не можна робити у Страсну п’ятницю?

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«В день Страсної п’ятниці не прийнято шуміти, особливо сміятися. Кажуть, що ті, хто цього дня буде сміятися, потім весь рік буде плакати. Цей день найкраще присвятити думкам про життя, про його швидкоплинність. Потрібно думати про Ісуса Христа, якого розіп’яли на Голгофі», – радить Олена Стеценко.

Що можна робити у Страсну п’ятницю?

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Після п’ятничної служби важливо принести додому 12 свічок і залишити їх догоріти повністю. Цей обряд принесе добробут й щастя. У цей день богослужіння пройняте скорботою, але, незважаючи на це, воно вже готує вірян до майбутнього свята Воскресіння Христового.

Бережіть себе та близьких!

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