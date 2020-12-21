Як привернути удачу на Новий рік 2021: поради Хаяла Алекперова

Настання Нового року – чудовий привід змінити своє життя на краще, позбутися від невезіння, помилок і промахів та привернути до себе удачу. Як це зробити – розповість один із найсильніших ясновидців країни, екстрасенс і астролог з Азербайджану, постійний експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаял Алекперов.

Прихід Нового року – сприятливий період для змін. У цей час кожен із нас енергетично відчуває себе більш рішучим, відкритим до всього нового та незвіданого. Щоб почати в своєму житті нову главу, в якій вашими вірними супутниками стануть удача та везіння, намагайтеся дотримуватися кількох нехитрих, але дуже ефективних порад.

Як привернути удачу на Новий рік 2021

Почніть цінувати себе. Вже зараз зробіть собі комплімент – за допитливий розум, хорошу зачіску, струнку фігуру, смачну страва, яку ви приготували, або просто за гарну посмішку. Щойно ви навчитеся цінувати свої сильні сторони та любити себе – навколишній світ відповість тим же. До вас прийде внутрішня гармонія. А значить, ваше енергетичне поле стане непробивним для заздрісних поглядів і негативних слів тих, хто навколо вас. Тоді як постійне самоїдство і самокритика навпаки роблять вас слабкими, тим самим відштовхуючи від вас вдалі можливості та щасливі шанси.

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Будьте вдячні за те, що у вас є, – здоров’я, цікава робота, щасливе сімейне життя – це те, що для багатьох є заповітною метою. Не забувайте говорити вищим силам «дякую» за своє життя. У світі все закономірно – якщо ви не вмієте бути вдячними, навряд чи хтось знову протягне вам руку допомоги. Забудьте про заздрість, не женіться за чужими ідеалами. Удача приходить до тих, хто цінує її, а не приймає як належне. А тому вже з нового року кидайте шкідливі звички, усуньте сварки та розбіжності з близькими і колегами. Подбайте про те, щоб ваш тил був надійним.

Будьте сміливішими – не чекайте особливого випадку. Вже з Нового року відважтесь на цікаву подорож, відвідуйте нові місця і знайомтеся з новими людьми. Вітер щасливих змін навряд чи зможе прослизнути в закрите вікно.

Цінуйте свої помилки. Навіть ті справи та завдання, з якими ви впоралися погано або дуже погано, – насамперед цінний досвід. Вчіться робити висновки та не зупиняйтеся на досягнутому. Щоб зрозуміти, що до вас прийшла удача, потрібно як слід познайомитися з невдачами.

Допомагайте тим, хто поряд, робіть безкорисливі вчинки. Великодушність і благородство – це ті риси, без яких ви навряд чи зможете насолодитися смаком удачі.

Прислухайтеся до своєї інтуїції та не бійтеся ризикувати. Везіння – запорука сміливих і відважних людей.

І останнє, найголовніше. Не робіть свої успіхи та вдалі шанси загальним надбанням. Не розповідайте заздалегідь про свої плани та мрії. Везіння, як і щастя, любить тишу.

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