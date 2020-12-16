Люди часто планують починати зміни в житті з якоїсь певної дати. Та хіба можна обрати день, який підходив би для цього краще, ніж Новий рік? А чи є щось важливіше, ніж здоров’я. Про те, як привернути здоров’я в 2021 році, розповіла дворазова переможниця «Битви екстрасенсів», експерт програми «Слідство ведуть екстрасенси», ясновидиця Олена Курилова. Докладніше – в матеріалі.

Для того, щоб уберегти себе від хвороб, зберегти та примножити своє здоров’я в рік Бика, потрібно пам’ятати просте правило: Бик любить професіоналів своєї справи. Розділіть його думку. Якщо захворіли, то звертайтеся тільки до спеціалістів. Ніякого самолікування та сумнівних рецептів. Цей рік буде цікавим, а також урожайним і благодатним для старанних і цілеспрямованих. Бик любить тих, хто розробляє далекоглядні плани», – розповіла Олена Курилова.

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Отже, як привернути здоров’я в новому 2021 році?

Якщо у вас проблеми із зайвою вагою, обов’язково подумайте про комплекс тренувань або курси схуднення на кілька місяців.

Розгляньте як варіант планове санаторно-курортне лікування. І обов’язково – плановий відпочинок!

Комплекси лікування хронічних хвороб плануйте в дні спадаючого місяця.

Лікування волосся, шкіри, нігтів та інші косметичні процедури плануйте на зростаючий місяць.

Заспокійливі трав’яні чаї з медом та солодощами дуже корисні напередодні повного місяця.

Молодий місяць – час експериментів. Плануйте догляд за зубами та ротовою порожниною. У цей період процедури дають неймовірні результати.

Для людей, які страждають хворобами суглобів, корисно в 2021 році носити вовняні речі жовто-коричневих, помаранчевих відтінків.

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